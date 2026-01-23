Nuevo embajador de Cuba presenta credenciales en México
Eugenio Martínez Enríquez fue recibido en la SRE y sustituye a Marcos Rodríguez Costa
Eugenio Martínez Enríquez presentó este jueves copias de cartas credenciales como nuevo embajador de Cuba en México, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El director general de Protocolo de la SRE, Jonathan Chait, recibió las copias de las cartas credenciales de Martínez Enríquez, quien sustituye a Marcos Rodríguez Costa.
Además, el nuevo diplomático cubano recibió recientemente el saludo de la Comisión Permanente del Congreso, en voz de la presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán.
También se le dio la bienvenida a los funcionarios de la Misión diplomática que lo acompañan: la segunda jefa, embajadora Johana Tablada de la Torre, y el consejero político, José Maury.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La delegación cubana estuvo acompañada por el diputado Pedro Vázquez González, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados.
no te pierdas estas noticias
Nuevo embajador de Cuba presenta credenciales en México
El Universal
Eugenio Martínez Enríquez fue recibido en la SRE y sustituye a Marcos Rodríguez Costa
CFE entregará chips con internet gratis: quiénes pueden solicitarlos
El Universal
Los SIM con datos, llamadas y mensajes estarán dirigidos a beneficiarios de programas sociales, estudiantes y comunidades
Explosión e incendio en maquiladora desatan pánico
El Universal
La planta fue evacuada y al menos dos maquiladoras cercanas desalojadas; se reportan personas heridas y apoyo de Marina y Ejército