Identifican a presuntos responsables de amenaza contra la UNAM
La institución informó que colaborará con las autoridades para proceder legalmente y reiteró su llamado a no difundir mensajes falsos
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue informada que como resultado de las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética, se ha identificado a por lo menos dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra integrantes de nuestra comunidad, a través de medios digitales.
A través de un comunicado, la máxima casa de estudios afirmó que a los presuntos responsables se les citó para declarar para proceder conforme a derecho.
La Universidad de la nación reitera su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, por lo que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas.
La UNAM hizo un llamado a la comunidad universitaria a no compartir mensajes que no hayan sido verificados y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
