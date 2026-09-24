Morena y PT revisan coalición rumbo a elecciones 2027

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, informó que se instaló la mesa técnica solicitada por el Partido del Trabajo (PT) con el objetivo de fortalecer el proceso de coalición de cara a las elecciones del 2027 y afirmó que quien le apuesta a la división de la alianza "se quedarán con las ganas".

Acciones de la autoridad

A través de redes sociales, Hernández Mora sostuvo que "nuestras alianzas están construidas sobre principios, ideales compartidos, el compromiso con el pueblo de México y el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo".

"Ante la debilidad de la derecha que se opone a la transformación y le apuesta a la división de la Cuarta Transformación, les informo que se quedarán con las ganas. No es lo mismo tener puntos encontrados y debatir, que una ruptura", dijo.

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"En los movimientos democráticos, el debate es parte de la construcción de lo común y enriquece", agregó.

Además, aseguró que "seguiremos juntos y juntas, defendiendo la Cuarta Transformación y trabajando por el proyecto colectivo que nos une".

¿Qué declararon líderes del Senado sobre la coalición?

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, aseguró que no habrá ruptura en la 4T y confió en que el diálogo con el Partido del Trabajo permitirá resolver las diferencias.

"Las molestias tienen que ser pasajeras en política, ¿no?", advirtió.

-Pero hay un reclamo del PT de que no han incluido en sus perfiles, se le cuestionó.

"He leído eso, he leído eso, pero se va a resolver. Tengan confianza en que se va a resolver. Esta coalición todavía da para más", aseguró.

Al concluir la visita del presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, al Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, calificó de "muy valiosa" su presencia en el recinto legislativo.

Durante la reunión hubo intercambio de obsequios. El senador Martínez regaló al mandatario asiático una artesanía queretana.

En entrevista posterior, el presidente del Senado dijo que la visita fue "una distinción que hace al Senado un presidente de una República que tiene un peso muy fuerte en la esfera mundial".

"Es un país totalmente en desarrollo, en el cual hoy los jóvenes de México saben más de Corea que de otros países. Entonces, es muy importante que haya venido a nuestro país, que haya establecido acuerdos con la presidenta de la República, y que haya venido al Senado de la República, porque hay temas que el Congreso tiene que actuar, trabajar.

El legislador mexiquense destacó el origen y la trayectoria del presidente sudcoreano.

-¿Vio qué escribió en el libro de visitantes distinguidos?, se le preguntó al senador Higinio Martínez.

-Lo escribió en coreano y todavía no le entiendo, respondió de buen humor.