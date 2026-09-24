Jenaro Villamil confunde Corea del Sur con Corea del Norte en redes
El encuentro entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae Myung reafirmó la confianza de empresarios coreanos en México para nuevas inversiones.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la visita oficial del presidente de Corea, Lee Jae Myung, el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, confundió al país con "Corea del Norte".
Confusión de Jenaro Villamil sobre Corea del Sur y Norte
En sus redes sociales, el funcionario compartió imágenes del encuentro de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el mandatario federal coreano en Palacio Nacional, así como con empresarios del país asiático quienes, de acuerdo con el gobierno mexicano, reafirmaron la confianza en nuestro país para llevar a cabo nuevas inversiones en diferentes sectores.
"Empresarios de Corea del Norte y el presidente Lee Jae Myung reiteran su confianza en la economía de México, durante el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum", escribió el titular del SPR.
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Encuentro oficial y reacciones
En otro mensaje, compartió una publicación del encuentro de la mandataria federal con Jae Myung con el mensaje: "Corea y México".
Este error generó comentarios y atención en medios, dado que la visita correspondía a Corea del Sur y no a Corea del Norte, país con una situación política y económica muy distinta.
El encuentro oficial tuvo como objetivo fortalecer la relación bilateral y promover inversiones en sectores estratégicos para México, con la participación de empresarios coreanos que manifestaron su interés en el mercado mexicano.
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