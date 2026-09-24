Adria Arjona deslumbra en desfile Vogue World 2026 en Milán

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Con labios en tono marrón y una expresión seria, Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona y de la modelo Leslie Torres, desfiló en la edición de Vogue World 2026, celebrada en Milán el pasado 22 de septiembre.

Adria Arjona desfile Vogue World 2026 en Milán

En la histórica Galleria Vittorio Emanuele II, donde se llevó a cabo el evento que dio inicio a la Semana de la Moda, la joven compartió espacio con Jennifer Lopez, la modelo Gigi Hadid, el colombiano J Balvin, Alicia Keys y Cardi B.

Adria portó un abrigo gris de Max Mara, ceñido con un cinturón, y zapatos de tacón T-Bar negros. Llevó su melena ondulada suelta y un maquillaje más marcado en los labios.

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Reconocimiento y apoyo de Jason Momoa

Durante el evento, la joven estuvo acompañada por su novio, Jason Momoa, el actor estadounidense reconocido por películas como "Aquaman" y "Rápidos y furiosos 10", quien permaneció atento a su participación desde el público.

Una vez que Adria lo ubicó entre los asistentes, le dedicó una gran sonrisa y comenzó a bailar y aplaudir al ritmo de la música de fondo.

Momoa también celebró en sus historias de Instagram que Adria fue anunciada como la 21ª ganadora del WIF anual Max Mara Face of the Future Award, reconocimiento que destaca los logros artísticos, el talento y la elegancia de la modelo. El actor acompañó la publicación con emojis de corazones.

Adria es la hija mayor de tres hermanos, junto a Ricardo y Nicolás, quien nació de la relación que Arjona tuvo en 2010 con la modelo venezolana Deisy Arvelo.

Además de su trabajo en las pasarelas, Adria también es actriz y se formó en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg, en Los Ángeles. En 2022 trabajó en la exitosa serie protagonizada por Diego Luna, "Star Wars: Andor".