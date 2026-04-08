IMSS registra fuerte descenso en puestos de trabajo afiliados

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- El

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) reportó el registro dede trabajo afiliados, incluyendo a, al 31 de marzo pasado, lo que representa 1 millón 170 mil 444 puesto menos que los que registró al cierre de 2025.Ya que elque al, había afiliadode trabajo.Lase concentra en los puestos afiliados de. Mientras que en diciembre de 2025, se registraron 1 millón 267 mil 590 puestos; durante marzo de 2026, sólo se registraron 155 mil 520 puestos, es decir,Por otra parte, la última cifra reportada por el, representa 259 mil 570 puestos de trabajo más, si se compara con los que tenía registrados en, es decir, 22 millones 465 mil 110 puestos de trabajo.Del total (de trabajo), 415 mil 717 corresponden a personas trabajadoras independientes."De éstos, se espera un total de", expuso el Instituto mediante un comunicado.