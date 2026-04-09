Incendio en refinería Olmeca: Pemex confirma control del fuego

Ciudad de México, 9 abr (EFE).- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó este jueves un incendio en una bodega de almacenamiento de coque de la refinería Olmeca, en Dos Bocas (Tabasco, sureste del país), siniestro que, según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, "está controlado".

Detalles confirmados

En un mensaje en redes sociales, Sheinbaum apuntó que el director de Pemex, Víctor Rodríguez, y el gerente de la refinería, Julio César Aguilar, le precisaron la ubicación del incendio en el complejo.

"El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado", indicó Sheinbaum en su mensaje.

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"Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal. Pemex continuará informando a través de sus canales oficiales", añadió la mandataria.

Acciones de la autoridad

Mientras que Petróleos Mexicanos informó, también en redes sociales, que el incendio en la citada refinería estaba controlado y que el citado número de trabajadores especializados atendían la emergencia; precisó que el incendio ocurrió en la bodega de coque de la refinería y que no había personas lesionadas.

El incendio ocurre luego de que el pasado 17 de marzo, al menos cinco personas murieron, entre ellas una trabajadora de Pemex, producto de un incendio al exterior de la refinería Olmeca, en un predio de almacenamiento de hidrocarburos.

"Debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación", explicó la estatal en un comunicado.