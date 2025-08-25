Incertidumbre tras el cierre de Nissan

Jiutepec, Mor.- A las 14:00 horas del martes 29 de julio los motores de Nissan Morelos se apagaron. Todos los trabajadores, sindicalizados, empleados y administrativos, fueron convocados a una reunión en la explanada de la empresa.

“Llévense todas sus pertenencias porque no podrán regresar”, les dijeron. Varios pensaron que la empresa presentaría al nuevo director, porque tres meses antes habían organizado la despedida a David Aldana, último director en funciones. Otros creyeron que se presentaría un nuevo modelo de producción.

A las 16:30 comenzó la videollamada de los directivos de Nissan y el anuncio sobre el cierre de la planta en marzo de 2026 cayó como balde de agua fría a los trabajadores.

Uno de los directores emitió un último mensaje a los trabajadores: “Diríjanse a las salidas, nadie puede regresar. Váyanse a sus casas, ahí les van a avisar”.

La mayoría de los obreros caminaron en silencio y por eso escucharon claramente el lamento de uno de sus compañeros: “Ya valió madres”.

Personal sindicalizado y administrativo estima que la planta dejará sin trabajo a más de 7 mil trabajadores entre sindicalizados, eventuales, empleados administrativos e inspectores. Sólo de obreros sindicalizados suman 2 mil 200, otros mil 500 tienen contrato eventual y terminan en diciembre; el resto son administrativos.

Sin embargo, las condiciones cambiaron y desde el 29 de julio los obreros de Nissan ya no son los mismos. Su semblante es ahora de preocupación y tristeza, dicen vendedores de comida instalados en el perímetro de la fábrica.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de Morelos, Víctor Sánchez Trujillo, prometió que vigilarán que las liquidaciones sean conforme a la ley y si los trabajadores lo permiten, encontrar con ellos un uso apropiado de esos recursos. Por ahora trabajan con cámaras empresariales para saber si alguno de los negocios vinculados está interesado en acoger en calidad de inversión a esos trabajadores.