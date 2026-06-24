Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial certifica aguacate Michoacán
La declaratoria beneficia a 48 mil productores y 94 empacadoras en Michoacán, generando más de 150 mil empleos.
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MORELIA, Mich., junio 23 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (MPI) otorgó la declaratoria de Indicación Geográfica (IG) Aguacate Franja Michoacán que da certeza a las y los consumidores y fortalece la competencia, porque abre nuevas oportunidades comerciales, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).
Acciones de la autoridad
En la conferencia de prensa que dio con el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, el mandatario michoacano aseguró que con la Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacán, se da mayor valor al trabajo de 48 mil productores, a 94 empacadoras y a una agroindustria que genera más de 150 mil empleos directos e indirectos.
¿Qué declararon las autoridades federales y estatales?
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A su vez, el secretario Ebrard Casaubón compartió que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trabaja en varios proyectos para potenciar el desarrollo de Michoacán, por lo que afirmó que continuará el respaldo para el estado y todo el sector productivo.
Y Vidal Llerenas Morales, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, reconoció el esfuerzo del Gobierno del Estado de Michoacán y de los productores para lograr esta declaración que le dará un valor agregado al aguacate en otros países.
En esta conferencia celebrada en la Ciudad de México, estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez, y presidentes del APEAM, Raúl Martínez Pulido; de UDECAM, Miguel Melgoza Radillo y del Consejo Directivo de Productores y Empacadores de Aguacate A.C., Rafael Paz Vega.
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