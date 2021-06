Inédito: 6 mujeres gobernadoras, pero ¿sí traen agenda de género?

Por Sugeyry Romina Gándara

Seis mujeres ganaron en la jornada del pasado seis de junio y ahora gobernarán en los próximos meses entidades donde la violencia de género ha ido en aumento y ante lo cual han planteado en sus agendas algunas propuestas para impulsar los derechos en esta materia, pero aún surgen algunas dudas sobre cómo las implementarán y si desde sus partidos las dejarán actuar libremente.

Se trata de Lorena Cuéllar en Tlaxcala, María Eugenia Campos en Chihuahua, Indira Vizcaíno en Colima, Layda Sansores en Campeche, Marina del Pilar Ávila en Baja California y Evelyn Salgado en Guerrero, quienes junto con la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, conformarán el número más alto de mandatarias estatales que haya tenido el país.

Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, como La Observatoria Todas Mx, consideran que estas seis gobernadoras electas necesitarán contar con un equipo que en verdad conozca el tema de equidad de género para poder avanzar en los derechos de las mujeres a nivel nacional.

La mayoría de las gobernadoras electas pertenecen al partido de izquierda Morena, a excepción de María Eugenia Campos Galván, en Chihuahua, emanada de Acción Nacional, partido catalogado como conservador.

Al tratarse de mujeres, la expectativa es que cada una de ellas hayan posicionado desde sus campañas políticas una estructurada agenda de género activa y propuestas sólidas para impulsar los derechos de la mujer, pero ¿cómo abordaron la agenda de género? ¿Realmente presentaron una plataforma o propuestas para impulsar los derechos de la mujer durante su campaña? ¿Cuáles son sus planteamientos y cómo llegan a su mandato en el tema de perspectiva de género?

La Observatoria Todas Mx realizó un análisis, más que por cada candidato, revisaron las propuestas por cada partido para conocer si impulsaban una verdadera agenda de género y los derechos de la mujer.

Lucía García, directora de La Observatoria Todas Mx, indicó que tras la revisión encontraron que las y los candidatos, no sólo a las gubernaturas sino también en diputaciones federales, no contaban con plataformas, portales o páginas en especifico en las que se proporcionara algún planteamiento o documento en el cual expliquen cómo consolidarán sus propuestas en materia de género.

Uno de los aspectos que revisaron fue que la información pudiera ser encontrada de forma accesible y ágil para la ciudadanía, es decir, que cualquiera pudiera hallar cuáles eran las propuestas que tenían las candidatas y candidatos y a partir de eso evaluar qué temas son los que se proyectaban para las mujeres en estas agendas.

No obstante, observaron que por parte de los partidos y aspirantes no se puso a disposición de los ciudadanos para consultar de forma clara y sencilla sus planes para impulsar los derechos de las mujeres.

"Estuvimos evaluando si cada partido tenía acceso a la información, por ejemplo, un sitio web con información de las candidatas y documentos, pero el resultado es prácticamente nulo [...] Si los partidos no lo presentaron, por ende las candidatas tampoco tienen este tipo de plataformas", explicó.

Y abundó: "Sólo hay propaganda en donde presentan o mencionan de forma ambigua algunas propuestas, pero no hay un documento que te diga: ´esta es mi propuesta general para estos temas y lo que vamos a trabajar´. Eso no lo encontramos de forma accesible como ciudadanas".

Algunas de las propuestas no fueron presentadas en una plataforma accesible para que las ciudadanas pudieran consultar. Foto: Especial.

Por otro lado, aunque México tendrá el número más alto de mujeres como gobernadoras, las expertas y activistas de la Observatoria encontraron que el tema de la paridad aún es un aspecto en el que su "cumplimiento es forzado", es decir, que las mujeres son puestas por los partidos sólo para cumplir con las cuotas de género.

Lucía García destacó que dentro de la política aún es muy fuerte el rechazo a que las mujeres se introduzcan a participar de manera activa y acceder a puestos de poder, lo cual queda en evidencia con la cantidad de casos de violencia política que hubo en este proceso electoral.

"La conclusión a la que hemos llegado es que sigue siendo muy poco probable que los partidos estén realmente apoyando a las mujeres, porque vimos campañas de mujeres donde prácticamente ellas solas fueron las que estuvieron dirigiendo todo; no tenían apoyo de los partidos políticos. En ese sentido, la crítica es a los partidos políticos donde la paridad sigue siendo un nombramiento mediático nada más".

García consideró que sería justamente por la falta de apoyo que las gobernadoras electas o candidatas ganadoras no cuentan con una plataforma para realizar una agenda política apegada a derechos de las mujeres.

"Eso todavía es más complicado porque siguen anteponiendo los intereses del partido político y del contexto en general. Entonces, aunque ellas tengan la intención, no es tan fácil que les permitan contar con esta agenda y aplicarla. Y en los casos en los que lo hicieron (si aplicaron una agenda) pues también fue un mal manejo de las agendas porque no se acercaron a la ciudadanía".

Otras de las preocupaciones en las que pone énfasis Lucía García es que las gobernadoras no sean quienes tomen las decisiones decisivas en sus mandatos, sino que sean su equipos, integrados tal vez por más hombres.

"Que no sean posiciones en las que ellas solamente sean la cara y que haya detrás todo un equipo de hombres que quieran gobernar sin tomar en cuenta a las gobernadoras, sino que ellas tomen el poder y las decisiones; y que eso haga la diferencia para que en las próximas elecciones la paridad sea algo real", detalló.

Uno de los ejemplos, comentó, es el de Evelyn Salgado, en Guerrero, en donde su padre, Félix Salgado Macedonio —a quien le quitaron la candidatura y que ha sido señalado por agresiones sexuales— es quien pudiera estar detrás del poder y quien sea el que en realidad gobierne.

"Y no es percepción, es una declaración que él (Félix Salgado) hizo públicamente. Lamentablemente vemos que siguen utilizando a las mujeres para esos casos", abundó.

¿QUE PROPUSIERON LAS GOBERNADORAS?

SinEmbargo buscó las propuestas de las seis gobernadoras electas y encontró algunos de los planteamientos que hicieron en eventos públicos, pero sin sustentarse en plataformas donde se alojaran las agendas de sus políticas, por lo que también se cuestionó directamente a cada uno de los equipos de las gobernadoras electas.

La mayoría de los equipos brindaron la información sobre las propuestas de las gobernadoras a excepción de Evelyn Salgado de Guerrero.

Uno de los aspectos que se destaca es que en las agendas y propuestas de género de las gobernadoras electoras no muestran una agenda feminista que impulse los derechos reproductivos como estar a favor de la despenalización del aborto. En algunos casos, como en el de la Gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos, la posición ha sido en contra.

Por otra parte, la Gobernadora de Colima, Indicara Vizcaíno, es la que hasta el momento ha mencionado en sus acciones y política la salud reproductiva, sin detallar sus planes, así como propuestas concretas a favor de la comunidad LGBTTTIQ+.

En el caso de las gobernadoras emanadas de Morena, coincidieron en la propuesta de integrar sus administraciones con el 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres.

–Lorena Cuéllar

La Gobernadora electa de Tlaxcala fue la única que hasta el momento explicó personalmente y en entrevista con SinEmbargo su agenda en materia de género, en la cual, uno de los principales planteamientos es impulsar la paridad desde su Gobierno, donde el personal de su administración será integrado por el 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres.

Otra de las propuestas que se destacan de la próxima mandataria morenista es impulsar y establecer la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala, principalmente en el tema de desaparición de mujeres.

"Aunque al turismo no le gusta que haya sistema de Alerta de género, pero es conveniente que haya AVG", dijo.

Lorena Cuéllar, quien contendió por la coalición "Juntos Haremos Historia en Tlaxcala", integrada por los partidos Morena-PVEM-PT, Nueva Alianza Tlaxcala y PEST, es la segunda mujer que gobernará Tlaxcala, pero al ganar la elección con al menos 305 mis 468 sufragios, se convirtió en la aspirante más votada en la historia de aquella entidad federativa.

La morenista, quien dijo estar contenta y agradecida con la ciudadanía "por la oportunidad de entregar también buenas cuentas a Tlaxcala", aseguró que en su Gobierno será ella quien tome las decisiones.

"Soy totalmente autónoma, soy una mujer que siempre ha impulsado esos temas. A mí me tocó hacer la Ley de Trata de personas en Tlaxcala, a pesar de que todos los hombres diputados en ese entonces no querían [...] Soy una mujer de lucha, una mujer que me ha gusta tomar las decisiones por mí misma y va a ser así", detalló.

Otras de las propuestas que destacó la mandataria electa es potenciar la autonomía económica de las mujeres: "para ello vamos a dar mucho apoyo al emprendimiento de ellas", abundó. Para ello, impulsará las actividades de vinculación con los sectores turísticos, restauranteros y manufactureros para la capacitación, difusión y apoyo de mujeres emprendedoras.

En materia de seguridad dijo que promoverá un programa de prevención y atención de violencia contra las mujeres, adoptar la AVG, coordinarse con presidentes y presidentas municipales para incrementar los refugios para mujeres víctimas de violencia.

"Queremos que la mujer se sienta protegida. También vamos a tener un canal de comunicación directa telefónica para que las mujeres puedan llamar a cualquier hora y puedan ser atendidas; además vamos a garantizar a las mujeres el acompañamiento de otras mujeres en los procesos de denuncia y el apoyo jurídico", expresó.

Otra iniciativa será la capacitación para la autoconstrucción, sobre todo para madres solteras; impulsar programas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos; así como promover cooperativas de economía social como instrumentos de participación y empoderamiento económico, son otras de sus propuestas.

Lorena Cuéllar aseguró que durante la reunión que tuvieron los gobernadores y gobernadoras electas con la dirigencia nacional de Morena, el presidente del Partido, Mario Delgado, les prometió que habría el apoyo del partido para impulsar una agenda de género.

–Indira Vizcaíno

Es la segunda mujer en gobernar Colima, entidad federativa que tuvo a la primer Gobernadora mujer de México, Griselda Álvarez (1979 –1985).

Con un total de 93 mil 690 votos (el 32.92 por ciento), la joven morenista se convirtió en la primera mandataria de alternancia en Colima, estado que desde al menos 1931 había sido gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De las seis gobernadoras electas, Vizcaíno ha sido hasta el momento la única que en su política de género incluye con varias propuestas los derechos para la comunidad LGBTTTIQ+.

De acuerdo con la información compartida, una de las principales propuestas y planteamientos de la candidata es impulsar un Gobierno con una perspectiva de género transversal, "todas las dependencias de gobierno y a todos los niveles trabajaremos con esta perspectiva".

Parte de las acciones institucionales que plantea son que al menos el 50 por ciento de mandos superiores y medios de su gobierno sean ocupados por mujeres; establecer un nuevo Modelo Educativo Inclusivo que promueva valores y que revolucione conciencias; la creación del Instituto de la Diversidad Sexual, dirigido por un miembro de la comunidad LGBTTTIQ+; educación sexual a los docentes y directivos, y la creación de una Escuela de Funcionarios Públicos para un Gobierno Inclusivo.

Para combatir el acoso y la violencia de género y la violencia intrafamiliar sus propuestas son: impulsar centros de Justicia y Casas de apoyo para mujeres víctimas de violencia, así como la creación de un órgano especial para seguimiento en casos de violencia de género.

En el tema de igualdad de oportunidades, propone incentivos fiscales a empresas que ofrezcan empleo para mujeres; créditos y capacitación para que emprendan un negocio y apertura de guarderías vespertinas para madres que estudien y trabajen.

En materia de salud integral, señaló que sus acciones serán garantizar el derecho a la salud con medicinas y médicos garantizados para las mujeres y personas LGBTTTIQ+; atención médica especializada para una salud sexual y reproductiva sin riesgos; acceso a la salud y tratamientos para personas con VIH, así como elevar a rango de Ley el protocolo de atención médica a personas LGBTTTIQ+.

–Maru Campos

Maru Campos Galván, quien asumirá el cargo a partir del próximo 8 de septiembre, es la primera mujer en gobernar el norteño estado de Chihuahua.

Con una áspera campaña electoral debido a las acusaciones y al proceso penal abierto en su contra, al ser señalada de presuntamente formar parte de la nómina secreta del exgobernador César Duarte, ganó la elección con una diferencia de 131 mil 542 sufragios sobre su contrincante, el candidato morenista Juan Carlos Loera.

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo de comunicación de la Gobernadora electa, María Eugenia Campos prometió que su gobierno será "humanista, basado también en propuestas y acciones con un enfoque en derechos humanos y con perspectiva de género".

El empoderamiento de las mujeres, desde lo académico, laboral y su desarrollo humano, es uno de los rectores de sus propuestas, según se informó.

Entre los planteamientos y propuestas para las mujeres se encuentran la incorporación de "Estrategia Sendero Seguro", que consiste en pavimentar, iluminar y dignificar todas las rutas por las que transitan nuestras mujeres trabajadoras de ciudad.

Foto: Twitter @MaruCampos_G

Otras de las propuestas presentadas son:

–Para mujeres, madres trabajadoras: fortalecimiento del apoyo para guarderías y estancias infantiles. Incluye el aseguramiento de líneas troncales de transporte suficiente, análisis geográfico para asegurar pertinencia y suficiencia, análisis de utilización de guarderías, estancias infantiles y de bienestar en el estado.

–Generación de un sistema avanzado de expediente único, homologado en los distintos órdenes de Gobierno para prevenir, atender y evitar la revictimización de las mujeres víctimas de un delito.

–Instalación de dos nuevos Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM) en la cabecera de Parral y Bocoyna, que cuenten con un sistema integral que tenga como objetivo central a las víctimas de violencia, con personal preferentemente femenino, capacitado y sensibilizado ante las situaciones de violencia que presenten las víctimas.

–Reforzar a la Fiscalía Especializada de la Mujer, dotando al aparato judicial y de seguridad del estado con el suficiente personal preparado, para que los fiscales de la mujer mantengan al día el seguimiento a casos e incidentes de una manera profesional y oportuna.

–Vinculación de la Fiscalía Especializada de la Mujer con las dependencias municipales del Estado, como reforzamiento de las medidas de atención, protección y seguimiento a los casos de violencia de las mujeres víctimas de un delito.

–Creación de la Fiscalía Especializada Digital de la Mujer, la cual funcionará como un sistema de acción inmediata para realizar y/o reforzar las denuncias y brindar asesoría jurídica en línea.

–Líneas telefónicas denominadas "Estamos para ti" para dar acompañamiento psicológico a personas en crisis y riesgo.

–Apertura, por medio de una convocatoria anual, a las Organizaciones de la Sociedad Civil para que puedan intervenir de manera directa en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

–Promoción desde el gobierno la equidad laboral para las mujeres, becas de excelencia con el objetivo de impulsar el desarrollo de mujeres profesionistas de alto nivel del estado y capacitación a las mujeres en habilidades para el empleo y promoción del desarrollo humano.

–Layda Sansores

Con una diferencia de cinco mil 994 votos, Layda Sansores logró triunfar en las elecciones de Campeche y así posicionarse no sólo como la candidata que rompió con la hegemonía del PRI, que ha gobernado ese estado por nueve décadas, también logró convertirse en la primera mujer Gobernadora de aquella entidad.

En cuanto a las propuestas en materia de género, la Gobernadora electa no presentó un programa en específico, una agenda o acciones en concreto.

Los planteamientos realizados son menciones generales y ambiguas que realizó en su propaganda electoral, entre las cuales están que la mitad de su gabinete será conformado por mujeres y apoyar a las madres trabajadores con centros de ciudadano diario.

–Marina del Pilar

Entre las principales propuestas que planteó la gobernadora electa de Baja California, está relacionada con brindar mayores oportunidades a mujeres para que acceder a créditos emprendedores y a mecanismos de autoempleo.

"Por otra parte, en materia de bienestar, y muy cerca de las políticas de desarrollo social, hemos establecido propuestas que están orientadas a permitir que las mujeres acceden a créditos para el establecimiento de micro y pequeñas empresas, capacitación e incluso un programa específico para mujeres mayores de 50 años puedan acceder a mecanismos de financiamiento para impulsar microempresas".

De acuerdo a la información compartida de la Política de Género de la Gobernadora electora, que incluía cuatro párrafos, aseguró que se buscarán fórmulas para acceso a la educación, equiparar los ingresos por concepto de salarios", aunque no especificaron cómo se aplicará.

La mandataria electa también prometió –sin abunda en los cómo– que: "la igualdad de género será una práctica cotidiana de i gobierno y forma parte de la cultura política y administrativa que impulsará nuestros programas y acciones, no solamente de su conformación, sino específicamente de las políticas públicas que estén relacionadas con el bienestar general de la población, que pasa necesariamente por considerar con igualdad de oportunidades y de beneficios a las mujeres y hombres sin distingo y sin desventajas".