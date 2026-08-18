logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Interrogó T. Zerón al "Chapo" Guzmán

Tras la detención del líder criminal, el exjefe de la AIC sostuvo un encuentro con él

Por El Universal

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
A
Interrogó T. Zerón al "Chapo" Guzmán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), interrogó al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, exlider del Cártel de Sinaloa, tras ser detenido en febrero de 2014.

      En una fotografía inédita en poder de El Universal, se observa a Tomás Zerón de Lucio junto al líder criminal, antes de ser transferido del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a un helicóptero de la entonces Policía Federal (PF) para dirigirse al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, fuertemente custodiado por aire y tierra.

      En la inédita imagen se observa a Zerón de Lucio de chamarra color verde recargado en la pared, de forma amenazante, interrogando a "El Chapo", quien mantiene la vista hacia abajo mientras responde al cuestionario del jefe policial.

      Este lunes, el periodista Héctor de Mauleón y columnista de El Gran Diario de México reveló tres videos inéditos de la última captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En las grabaciones hechas en el hotel Doux y en donde se escucha parte del interrogatorio, "El Chapo" afirma que él se dedicaba a traficar droga, pero afirma que no ha robado. También se observa al capo lavarse la cara del lodo que tenía tras tratar de escapar, afirma que a él no le convenía pelearse con el gobierno mexicano.

      "A mí no me conviene que la gente peleé con el gobierno. [A] ellos yo les tengo bien dicho y yo les he dicho: esto tiene un final, si yo un día fracaso, ustedes no quiero que vayan a pelear con ningún policía, para nada. No, no va haber guerra, para nada. De esto, estoy seguro, que no va a haber, para nada", se escucha decir al exlíder criminal quien actualmente purga una condena de por vida en una cárcel en EU.

      En otro de los inéditos videos, a bordo del vehículo que lo lleva al hangar para ser trasladado a la Ciudad de México, "El Chapo" luce abatido con los ojos cerrados, y en donde asegura, a pregunta expresa, que los elementos militares que lo detuvieron no lo habían golpeado y que no lo habían tratado mal.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Fallece Fausto Zerón Medina, historiador y guionista mexicano
        Fallece Fausto Zerón Medina, historiador y guionista mexicano

        Fallece Fausto Zerón Medina, historiador y guionista mexicano

        SLP

        El Universal

        El arqueólogo Leonardo López Luján confirmó el fallecimiento del historiador y gestor cultural.

        Exmiembros del EZLN abandonan organización en Chiapas
        Exmiembros del EZLN abandonan organización en Chiapas

        Exmiembros del EZLN abandonan organización en Chiapas

        SLP

        El Universal

        Los excombatientes mantienen vigentes las demandas zapatistas pese a su salida del grupo armado.

        Registro Público atribuye fallas a aumento de temperatura en site
        Registro Público atribuye fallas a aumento de temperatura en site

        Registro Público atribuye fallas a aumento de temperatura en site

        SLP

        El Universal

        El director Héctor Muñoz informó que se extendió horario para compensar a usuarios afectados.

        Nombran a Rogelio Granguillhome embajador de México en Irlanda
        Nombran a Rogelio Granguillhome embajador de México en Irlanda

        Nombran a Rogelio Granguillhome embajador de México en Irlanda

        SLP

        El Universal

        La Secretaría de Relaciones Exteriores propuso a Rogelio Granguillhome para fortalecer la relación bilateral con Irlanda.