Investigan un "centro de exterminio"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La Fiscalía de Nayarit anunció este martes que investiga el hallazgo de un presunto "centro de exterminio por incineración" en el municipio de Xalisco, donde fueron localizadas prendas de vestir, restos óseos y una fosa con cuerpos humanos, en medio de la crisis de desaparecidos que vive el país norteamericano.

La fiscal general del estado, Ludmila Heredia, informó en conferencia de prensa que el sitio es procesado desde el 3 de octubre, junto con grupos de madres buscadoras de desaparecidos.

"Estamos procesando un centro de exterminio por incineración", señaló la fiscal, y agregó que los colectivos de búsqueda se incorporaron a los trabajos.

Han sido localizadas prendas y una hornilla artesanal que, según Heredia, podría haber sido utilizada para incinerar cuerpos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ahí (en la hornilla) se coloca un tambo). Se llena de diésel, de gasolina y de jabón para que se adhiera a la piel y a las telas. Se queman los cuerpos, los huesos se carbonizan y se arrojan a un riachuelo", detalló la fiscal.

La fiscal de Nayarit añadió, asimismo, que las autoridades también procesan una posible fosa, sin ofrecer detalles sobre número de cuerpos, y que esperan obtener correspondencias genéticas de los restos localizados.