Jornada violenta vive Guadalajara

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Guadalajara, Jal.- Tres personas fueron asesinadas y siete más resultaron heridas durante una serie de eventos registrados en tres municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El hecho más violento ocurrió alrededor de las 21:00 horas en una taquería de la colonia La Cima, del municipio de Zapopan. Hombres armados llegaron al local y abrieron fuego contra un grupo de comensales, dejando dos personas muertas y tres más heridas.

La información preliminar señala que los atacantes eran ocho sujetos que llegaron y huyeron en tres vehículos.

También en Zapopan, en otro hecho, dos policías municipales fueron heridos durante una persecución y enfrentamiento a balazos con un ladrón de autos.

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Tras recibir el reporte sobre el robo con violencia de una camioneta, policías de Zapopan comenzaron la búsqueda y con apoyo del C5 localizaron el vehículo circulando en dirección hacia la salida de la ciudad.

Al darse cuenta de que los policías lo cercaban, el delincuente disparó contra los agentes, pero perdió el control y chocó con otra patrulla. Se informó que el ladrón escapó a pie.

En otro hecho ocurrido en el fraccionamiento Villa Fontana, de Tlaquepaque, un joven fue asesinado afuera de su casa.

En Tonalá, un joven de 20 años recibió un tiro en la cabeza durante un asalto en la colonia Educadores Jaliscienses. La víctima se encontraba fuera de su casa en su motocicleta cuando dos hombres armados lo abordaron para amenazarlo y exigir que les entregara el vehículo.

A pesar de que el joven entregó la motocicleta y las llaves, uno de los delincuentes les disparó en la cabeza antes de escapar, dejándolo herido de gravedad; paramédicos lo trasladaron a un hospital donde hasta la tarde de ayer su estado de salud se reportaba como delicado.