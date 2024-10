Jufed rechaza respuesta de Claudia Sheinbaum

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) alertó que en México se ha roto el "orden constitucional y el Estado de Derecho", luego de la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a acatar una orden judicial para eliminar la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La agrupación conformada por más de mil 700 magistrados y jueces federales condenó la decisión de la Mandataria y afirmó que el no acatamiento a las suspensiones dictadas por jueces federales, se está convirtiendo en un "ejercicio sistemático", que implica un grave riesgo para la protección de los derechos fundamentales del ciudadano.

A través de un comunicado, la Jufed recordó que "en cualquier país democrático y que salvaguarda el Estado de derecho, las objeciones a las decisiones judiciales, se controvierten agotando los medios de impugnación y no mediante amenazas de denuncias en contra del emisor, situación que demuestra claramente que, en el Estado Mexicano, se ha roto en nuestro país, el orden constitucional y el Estado de derecho".

A través de un comunicado, la Jufed expresó su amplio rechazo a las manifestaciones vertidas en la conferencia de prensa matutina en la que se adelanta un incumplimiento al mandato de suspensión ordenado por una jueza federal, discrecionalidad que, señaló, la Constitución federal y su ley reglamentaria, no reconoce para las autoridades responsables.

La Asociación manifestó su apoyo a la jueza Décimo Noveno de Distrito del estado de Veracruz, Nancy Juárez Salas, quien ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, eliminar la publicación del decreto de reforma judicial emitido en septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un plazo de 24 horas.

Directora de Jufed recomienda a trabajadores consultar y tratar reforma judicial

Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, recomendó a todos aquellos trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), que se sientan deprimidos, tristes y abatidos por la reforma judicial, recurrir a un grupo de psiquiatras, psicólogos y tanatólogos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al ofrecer este viernes un mensaje de aliento al personal del Palacio de Justicia de San Lázaro, en compañía de la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Juana Fuentes Velázquez, Aguayo Bernal afirmó que en una visita reciente a la Suprema Corte "hubo un ofrecimiento en el sentido de que hay un cuerpo, hay un grupo de psiquiatras, psicólogos y tanatólogos dispuestos a ofrecer consultas y tratamientos gratuitos a todas aquellas personas que se sientan en estado de depresión, abatidos, tristes y que requieren un auxilio y una ayuda de esa naturaleza".

Patricia Aguayo Bernal afirmó que los trabajadores no están solos "en esto y nos están ofreciendo una ayuda importante y fundamental porque sabemos lo que estamos viviendo todos y que a lo mejor no se nota porque nos metemos al ánimo de la lucha, al ánimo de las porras, a las fuerzas de las consignas, pero que quizá llegando a casa nos llegue el bajón y necesitamos recuperar esa fuerza, recuperar esa alegría".

Ante un centenar de trabajadores, pidió: "Dejémonos ayudar por especialistas. Si alguien requiere ese auxilio no duden en acercarse a mí o a cualquiera de los compañeros del equipo que ya los conocen y solicitamos el apoyo a la Corte que ya nos ofrecieron. Esto es muy importante para todos aquellos que se sientan en una postura de abatimiento, de desfallecimiento", expresó.