La FGR no indaga a López Beltrán

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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que exista una investigación en contra de Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por delitos en materia de hidrocarburos.

"Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un expresidente de México por delitos en materia de hidrocarburos, la FGR señala que la información es falsa.

"El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto", detalló la fiscalía en redes sociales.

El 13 de agosto, el hijo del expresidente López Obrador difundió una carta dirigida al presidente de EU, tras la cancelación de su visa.

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"Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder.

"No sobra asegurar que dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo, porque siempre he guiado mi vida pública y privada con ideales, principios y honestidad infundidos por mis padres y practicados por convicción...", resaltó.

En tanto, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, exigió que las autoridades mexicanas esclarezcan las razones por las que Estados Unidos retiró la visa a López Beltrán y que la FGR investigue a fondo los señalamientos que lo relacionan con la trama de huachicol fiscal.

Pidió no minimizar el tema como si fuera únicamente un trámite migratorio.

Mientras que al coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, se le cuestionó si su partido "metería las manos al fuego por ´Andy´" López Beltrán, ante las presuntas acusaciones de cometer el delito de huachicol fiscal.

"Bueno, es que nosotros no podemos meter las manos al fuego por nadie, nosotros no solapamos a nadie, nadie que viole la ley o que esté fuera de la ley, o que ande en la corrupción o ande por fuera de los principios de la 4T, por nadie metemos las manos al fuego", expresó.