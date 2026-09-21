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La injerencia sólo provoca violencia: Sheinbaum Pardo

Presidenta reitera su apoyo a la gobernadora de Sinaloa

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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La injerencia sólo provoca violencia: Sheinbaum Pardo
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      Culiacán, Sin.- En el marco de los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de tener nexos con la delincuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que "la injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia".

      Durante su rendición de cuentas en Culiacán, como parte de su Segundo Informe, Sheinbaum Pardo reiteró todo el apoyo del gobierno federal a la mandataria interina Graciela Domínguez, y garantizó la presencia de las fuerzas federales el tiempo necesario para lograr la paz.

      Además, ante miles de sinaloenses que se reunieron en la Feria Ganadera de Sinaloa, anunció la visita de su gabinete a la entidad para atender las necesidades de cada sector de la población.

      "La injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz. ¡No queremos injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro territorio. Los mexicanos definimos nuestro futuro!", dijo.

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      "Sinaloa lo deciden las y los sinaloenses. El presente y el futuro de Sinaloa es de los sinaloenses, es del pueblo de México. Y es muy importante decirlo, lo repito: la injerencia genera violencia, la cooperación para el desarrollo genera paz, y lo que requiere Sinaloa, el país completo, es con justicia, libertad y soberanía", añadió la Titular del Ejecutivo federal.

      La gobernadora interina de Sinaloa, admitió que en la entidad se han vivido "tiempos complejos de violencia y dolor".

      "Hemos vivido tiempos complejos de violencia y dolor, pero su gobierno, Presidenta, representa la esperanza para que Sinaloa recupere", dijo.

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