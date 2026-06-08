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La Marina decomisa 1.3 toneladas de cocaína

Por El Universal

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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La Marina decomisa 1.3 toneladas de cocaína
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      Ciudad de México.- Personal de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró 1.3 toneladas de presunta cocaína en inmediaciones de la localidad de Boca Chica, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, lo que representa una afectación económica de 283 millones de pesos a la delincuencia organizada.

      De acuerdo con la dependencia federal, la acción se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por elementos de la Armada, en los cuales se detectaron 29 bultos en la franja costera, mismos que fueron asegurados en ese instante.

      Mediante un comunicado, la Secretaría de Marina señaló que los bultos incautados tenían un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de mil 360 kilogramos de presunta cocaína, los cuales fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad aérea de la Armada de México.

      Lo anterior, para ponerlos a disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su peso ministerial.

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      Según la Semar, este aseguramiento representa una afectación económica de 283 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

      De igual forma, subrayó la dependencia, se evitó que aproximadamente 2.6 millones de dosis lleguen a la sociedad. 

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