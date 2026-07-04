La Sedena busca minas terrestres

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Ciudad de México.- El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia las Fuerzas Armadas mantienen un despliegue de alrededor de 10 mil elementos en la entidad, apoyados con helicópteros, aeronaves, drones y equipo tecnológico para la localización de minas terrestres improvisadas utilizadas por grupos del crimen organizado.

Al responder sobre los objetivos del operativo en el estado, el mando militar detalló que participan elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, además de tres helicópteros de la Fuerza Aérea, una aeronave de carga y tecnología especializada para detectar explosivos, en coordinación con los mandos territoriales de estados vecinos.

Trevilla Trejo informó que, de noviembre del año pasado a la fecha, las Fuerzas Armadas han localizado 625 artefactos explosivos improvisados, entre ellos narcominas y explosivos lanzados mediante drones.

El mando militar explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con personal especializado en la detección y neutralización de explosivos, el cual ha sido capacitado y equipado con tecnología y equipo de protección para realizar estas tareas.

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Al ser cuestionado sobre las causas de la colocación de narcominas, el secretario señaló que esta práctica obedece a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado.

"Esto es producto de una confrontación que existe entre dos grupos delincuenciales. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quiere ingresar al área de Tepalcatepec, Coalcomán y ya también está más cerca de Apatzingán. Los grupos locales protegen esas áreas y ese es el motivo por el cual están colocando las minas", explicó.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el Gabinete de Seguridad ha detenido a ciudadanos colombianos relacionados con la capacitación y fabricación de artefactos explosivos y narcominas en Michoacán.

"Ha habido varias detenciones aquí en Michoacán específicamente de colombianos. Muchos han tenido su ingreso según el Centro Nacional de Inteligencia, que ha dado un seguimiento puntual por el AICM, por el Aeropuerto de la Ciudad de México y por otros aeropuertos", indicó.