Lanza Presidencia convocatoria para segundo encuentro de youtubers

Después de que la inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, el coordinador de Asesores de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, lanzó la convocatoria para el "Segundo Encuentro Continental de Comunicador@s Independientes: "Informar es liberar".

Al lanzar la invitación a los "comunicadores alternativos", Ramírez Cuevas aseguró que "el periodismo libre e independiente es fundamental para romper el cerco informativo y responder al compromiso con la verdad y a los intereses ciudadanos".

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que este encuentro estaba programado para diciembre pasado, pero hubo un retraso por lo que su coordinador de Asesores ya lo alistaba.

Este encuentro está programado para los próximos días 20 y 21 de marzo en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En agosto de 2024, al grito de "es un honor estar con Obrador" y "lo queremos señor presidente", youtubers lanzaron porras al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en la inauguración del "Primer Encuentro Continental de Comunicador@s Independientes: Informar es liberar".

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador destacó el 30 de agosto de 2024 "tan especial" por la presencia de cerca de 300 representantes de medios independientes de México y algunos países de Latinoamérica.En ese entonces acusó que la prensa se sometió a la oligarquía de México y se lanzó contra "los medios tradicionales" que tienen que ver con los personajes con más dinero en el país. También se dijo víctima de ataques en los medios."Se necesita la contribución de ustedes", le dijo el presidente a los representantes de los medios alternativos.