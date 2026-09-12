Lenta, la identificación de cuerpos en fosas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Xalapa, Ver.- La fundadora del Colectivo Solecito, Ángeles Díaz Genoa, lamentó que autoridades lleven un porcentaje mínimo de identificación de cuerpos hallados en distintas fosas clandestinas de Veracruz, todos ellos víctimas del crimen organizado.

Afirmó que son muy pocos los restos identificados que fueron hallados en la fosa de Colinas de Santa Fe en el puerto de Veracruz, así como en Arbolillo y Punta Poquita en Alvarado.

"Ha sido muy excesivamente lenta la identificación y desesperante, porque estábamos muy contentas, confiadas y con mucha esperanza que se identificaran todos y a diez años, por ejemplo, de Colinas de Santa Fe tenemos un rezago brutal".

En la fosa de Colinas de Santa Fe se ubicaron 309 cuerpos de personas asesinadas por el crimen organizado, de los cuales —dijo— solamente han sido identificados unos 30 restos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que, en la fosa de Arbolillo del puerto de Alvarado, donde fueron hallados 80 cuerpos, dijo que suman a lo mucho 15 identificaciones; en tanto, en Punta Poquita, un cementerio clandestino también de Alvarado, se encontraron 70 restos sin que —expuso— uno solo haya sido identificado.

Manifestó que la falta de avances tiene que ver con la carencia de instituciones forenses y de centros de identificación, así como con la ausencia de toma de muestras de perfiles genéticos de las familias y su procesamiento.