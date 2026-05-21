Pobladores triquis exigen liberación de Macario García en Oaxaca

JUXTLAHUACA, Oax., mayo 21 (EL UNIVERSAL).- Pobladores de varias comunidades triquis y afiliados al

(MULTI) tomaron centros de Justicia y distintos puntos carreteros de Oaxaca, para exigir la

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"Losde manera simultánea para reivindicar la lucha del, dirigente del MULTI,, de la autonomía y de los derechos humanos en la nación triqui", señalaron en un comunicado.Losy oficinas de centros de justicia iniciaron este día en las comunidades de, Santiago Juxtlahuaca, Huajuapan de León; así como en la ciudad de Oaxaca y, dirigente MULTI, es considerado un luchador social y beneficiario de laotorgada por la CIDH, a favor de familias desplazadas. El pasado 15 de mayo fue levantado de manera arbitraria y violenta en su domicilio ubicado en la comunidad de Agua Fría, por al menos 20 elementos de laEl(Cedhapi) recordó que"es beneficiario y peticionario de laotorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos MC-279-22, referente ade la comunidad de Tierra Blanca Copala, refugiadas en".Dos días después de su detención, la(FGEO) informó que fue aprehendido por elementos de la Policía Estatal en cumplimiento a unapor su probable responsabilidad en la comisión del delito decon ventaja, hechos ocurridos en 2008, en Ojo de Agua, Juxtlahuaca.Hoy es lao no a proceso de Macario García, por lo que decidieron activar losy tomas de oficinas de justicia, para exigir ladel dirigente.En este contexto, lareconoció la labor de Macario García comodel pueblo triqui. "La lucha triqui no pertenece a familias, ni a grupos de poder, ni a quienes usan el nombre del pueblo para enriquecerse. Hoy buscan, mediante sus alianzas con el Estado, callarlo y criminalizarlo, porque durante mucho tiempo mantuvo viva la resistencia del pueblo triqui, un pueblo que no ha querido someterse al régimen de la", externaron.