Canciller Velasco: EU aún no presenta pruebas contra Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- El canciller

indicó que

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aún no ha presentado pruebas ante las acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otras personas relacionadas con la delincuencia."Respecto de laque enviamos respecto a estas, no hemos recibido aún una respuesta, ya lo estaremos informando más adelante", dijo el secretario de Relaciones Exteriores.Enen la Cancillería junto a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,, elreconoció el beneplácito dea Roberto Lazzeri como embajador de México.desconocemexicanosEl titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores () también desconoció si hay una investigación a los consulados de México en, después de que lo informóante actos políticos realizados por militantes de Morena."Mantenemos un diálogo con el Departamento de Estado, no tenemos en este momento información de que haya un proceso respecto de los consulados, más allá de lo que se vio en los medios de comunicación."Nuestros consulados realizan una labor extraordinaria de apoyo a nuestra comunidad, no participan en actividades políticas que tengan que ver con, eso es muy claro", dijo.Sobre el, indicó que continuará el trámite en el Senado: "Esperamos que esté pronto en. Por supuesto que el embajador designado, si así lo ratifica el senado de la República, tendrá la encomienda de trabajar en materia de comercio, de trabajar en materia de la relación que tenemos también sobre migración, por supuesto también en materia de seguridad".Insistió el secretario de Relaciones Exteriores en el respeto a la integridad territorial y la soberanía; el respeto y la; responsabilidad compartida y diferenciada; y laDestacó que con la administración de Donald Trump se está profundizando la relación y descartó que la firma delcon la Unión Europea tenga implicaciones por parte de"No es algo que veamos tenga un impacto en la relación con", dijo.El titular de larefirió que aún no se sabe quién asistirá a la inauguración de la Copa FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, en