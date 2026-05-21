Entre 400 mil y 500 mil autos usados se comercializan al mes

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- En el país, cada mes se comercializan entre

, por lo que la búsqueda de un

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se realiza cada vez más en internet.De acuerdo con la plataforma, por cadaen el país, se realizanActualmente,tiene un inventario depublicados en su plataforma, un 20% más respecto aldel año anterior.La plataforma de comercio electrónico hizo una alianza con la) para presentar el primer: Físico + Digital 2026.Unaque combina información deen distribuidores conEl reporte revela que elestá transitando de un modelo centrado en la exhibición física hacia uno orientado por el descubrimiento, la comparación y laEl reporte destaca que 62% de los autos nuevos vendidos en el país pertenecen ay estas marcas también dominan las, BYD y Nissan registran hastapor publicación respecto al promedio del mercado.Asimismo, la búsqueda dede origen asiáticoen elAdemás, estos vehículos generanpor publicación que el promedio de vehículos tradicionales, reflejando un consumidor más activo y receptivo hacia opciones de, señalóModelos como el, BYD Dolphin,CR-V Hybrid yPrius lideran la, mostrando cómo el interés del consumidor mexicano se está desplazando hacia propuestas de mayor eficiencia tecnológica.indicó que, en un entorno donde la, el inventario se digitaliza y el consumidor toma decisiones cada vez más informadas, la capacidad de interpretar señales de mercado en tiempo real se vuelve un diferenciador estratégico.El reporte se publicará de forma trimestral en el sitio oficial de, consolidándose como una referencia para laPor segmento de vehículos,identificó quey lasgeneran unaa su inventario disponible.En contraste, el segmentorefleja señales derelativa a laLa hora donde se realiza lade autos enes de