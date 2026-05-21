Pujol y Quintonil, restaurantes mexicanos con dos estrellas Michelin

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- La edición 2026 de la Guía Michelin volvió a reconocer a algunos de los restaurantes más importantes de México, después de que sus inspectores continuaran visitando distintos destinos gastronómicos del país tras la llegada de la guía México en 2024.

En la Ciudad de México, Pujol y Quintonil conservaron sus 2 estrellas Michelin, consolidándose como los restaurantes más reconocidos y prestigiosos de la alta cocina mexicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Qué es la Guía Michelin?El sitio oficial de la Guía Michelin explica que este referente gastronómico no nació como una guía especializada en restaurantes, sino como una herramienta creada para impulsar los viajes por carretera y fomentar el uso del automóvil; esto se debe a que la marca Michelin comenzó como una empresa dedicada a la fabricación de llantas para automóviles.Fue hasta 1923 cuando aparecieron por primera vez recomendaciones de restaurantes independientes y poco después la compañía creó un equipo de inspectores anónimos encargados de visitar y evaluar los establecimientos.En 1926 surgió el sistema de estrellas Michelin para reconocer la calidad gastronómica de los restaurantes; inicialmente solo existía una estrella, pero años más tarde se estableció la clasificación de una, dos y tres estrellas, sistema que continúa vigente.Actualmente, la Guía Michelin es considerada una de las referencias gastronómicas más importantes del mundo por sus criterios de evaluación y al trabajo de inspectores profesionales que realizan visitas anónimas en distintos países.¿Cómo son los restaurantes Pujol y Quintonil que tienen 2 estrellas Michelin?En 2024, durante las actividades de la Feria Internacional de Turismo 2024, el entonces secretario de turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, anunció la incorporación de México a la reconocida Guía Michelin.En ese momento, se informó que los inspectores de la guía comenzarían sus recorridos gastronómicos en destinos como la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Los Cabos, Nuevo León y Quintana Roo, regiones seleccionadas por su riqueza culinaria y oferta gastronómica.Durante esta edición, Pujol y Quintonil fueron reconocidos con dos estrellas Michelin cada uno, convirtiéndose en los únicos restaurantes del país en alcanzar actualmente esa distinción dentro de la guía gastronómica.Por ello, aquí te contamos cómo son estos exclusivos espacios que se han consolidado como referentes de la alta cocina mexicana.PujolEste restaurante abrió en el año 2000 en la Ciudad de México con la propuesta de reinterpretar la cocina mexicana a través de una visión contemporánea, manteniendo el respeto por los sabores, ingredientes y técnicas tradicionales del país.El restaurante, fundado por el chef Enrique Olvera, ha construido gran parte de su identidad culinaria alrededor del maíz y del trabajo cercano con productores locales y alimentos de temporada.Su menú degustación busca ofrecer un recorrido gastronómico por distintas regiones de México, reinventando recetas, ingredientes y memorias culinarias desde una perspectiva moderna.Además de su propuesta principal, Pujol también cuenta con una barra omakase en la que combina creatividad y tradición en una experiencia más personalizada para los comensales.Si quieres ir a este restaurante, el menú degustación ofrece una experiencia gastronómica dividida en distintos tiempos, en los que los comensales pueden probar una selección de platillos inspirados en ingredientes y técnicas tradicionales mexicanas; y tiene un costo de $3,750.00.La propuesta de Pujol inicia con una serie de botanas de maíz, entre las que se encuentran elotitos con mayonesa de chapulín, pasilla mixe, gusano de maguey y chicatana, además de una garnachita de pescado y otros platillos inspirados en la cocina del Istmo.Después, se sirve una sopa tibia de almendra acompañada de escabeche istmeño de piña, verduras de temporada y tostada de minilla.Posteriormente, el menú permite elegir entre distintas opciones de platillos fuertes, como camarón azul con mole amarillito, entomatado mixe, chileatole de calabaza, pollo garnachero, pesca del día zarandeada o incluso Wagyu con molito y frijoles tiernos.La experiencia culinaria también incluye el tradicional mole madre acompañado de mole de comino con cacahuate, uno de los platillos más representativos del restaurante.Para finalizar, los comensales pueden elegir entre distintos postres, como flan de queso o tamal de guayaba, además de una bebida de cacao y frutas.En la sección Omakase hoy podrás encontrar una tlayuda de aguacate con escamoles y colinabo, así como un elotito acompañado de mayonesa de café y chile costeño.También incluye atún aleta azul con hormigas chicatanas y totopo istmeño, además de diferentes tacos elaborados con ingredientes del mar y productos tradicionales mexicanos.Entre ellos, el taco de chile de agua relleno de quesillo y chorizo de pescado, el taco de kampachi enchilado con salsa verde cruda y el taco de jaiba desnuda con pico de gallo y plátano morado.Para el postre se ofrece un nicuatole de maíz con rosita de cacao y pataxtle. El costo de esta experiencia gastronómica es de $4,500.00.Pujol está ubicado en Tennyson 133, en la zona de Polanco IV Sección, en la Ciudad de México. Sin embargo, para poder visitar este restaurante es necesario realizar una reservación, ya sea a través de su WhatsApp o desde su sitio oficial.Además, debido a la alta demanda, las reservaciones suelen agotarse rápido, por lo que se recomienda apartar lugar con anticipación.QuintonilEste restaurante fue fundado en 2012 en la Ciudad de México, y se ha consolidado como uno de los proyectos gastronómicos más importantes del país bajo la dirección de Jorge Vallejo y Alejandra Flores.Quintonil busca plasmar en cada platillo los sabores e ingredientes del territorio mexicano desde una propuesta contemporánea y personal.El menú del mes mayo, "Nuestro México", propone un recorrido gastronómico por distintos ingredientes y sabores representativos del país.La degustación inicia con una pescadilla de atún acompañada de hongos lactofermentados y chintextle de chapulín, seguida de una tostada de mejillones con mole de mar, reducción de cebolla y chipotle. Como entrada se ofrece escamoles capeados servidos con caldillo de jitomate y guajillo.Posteriormente, el menú incorpora lechugas de Tepotzotlán con sikil pak, queso cuadro y bushi de apionabo, además de kampachi en aguachile a la veracruzana con sal de alcaparra y verduras en escabeche.Otro de los platillos es la trucha steelhead de Baja California con adobo de chicatana y hongos maitake en escabeche de higuera.Para limpiar el paladar se sirve una nieve de nopal para después continuar con un tamal de cerdo al pibil acompañado de crema de elote tierno.Para el plato fuerte, los comensales pueden elegir entre un rib eye en su jugo con pico de gallo y frijol pinto de Sinaloa, o un pato rostizado servido con mole manchamanteles de coco y reducción de betabel.Para el postre hay helado de miel de abeja melipona con mermelada de papaya, lavanda y caviar; así como pan de elote con rompope de nixtamal, vainilla de Chichicaxtle y maracuyá; además de una selección de dulces mexicanos.Este menú tiene un costo de $6,090.00 pesos; además, existen distintas opciones de maridaje, entre ellas Horizontes Líquidos por $3,380.00, vinos mexicanos por 3,140.00, Terroir & Rarezas por $8,450.00 y una alternativa sin alcohol con precio de $2,175.00Quintonil menciona en su página que el menú puede adaptarse a dietas veganas, ovolactovegetarianas y pescatarianas, aunque aclara que no es posible eliminar ingredientes como maíz, chiles y cebolla.Este restaurante se encuentra en la calle Newton 55, en Polanco en la Ciudad de México.