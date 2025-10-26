logo pulso
Liberan 213 crías de tortuga golfina en Guerrero

Protección y seguridad en la eclosión de tortugas marinas en Zihuatanejo.

Por El Universal

Octubre 26, 2025 10:22 a.m.
A
Liberan 213 crías de tortuga golfina en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), brindó apoyo y seguridad durante la eclosión, nacimiento y regreso al mar de tortugas marinas, en la playa Majahua en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

Durante este evento eclosionaron aproximadamente 213 crías de tortuga de la especie Lepidochelys olivacea, conocida como "Tortuga Golfina", que se encuentra en peligro de extinción.

Protegen anidación de tortugas marinas

La dependencia señaló que en la temporada de anidación se han liberado, hasta la fecha, 772 crías, se han brindado protección a cuatro mil 784 huevos depositados en 60 nidos, desde el 2 de septiembre a la fecha.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que, con el fin de preservar el ambiente y especies marinas, los navales junto con brigadistas comunitarios y voluntarios reubicaron los nidos de tortuga, durante este periodo y custodian el área.

Los elementos efectúan recorridos de manera permanente en playas de su jurisdicción y se implementan acciones para la preservación del medio ambiente marino y la protección de estas especies.

