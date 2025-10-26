Marchan por la paz en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Decenas de familiares y amigos de personas desaparecidas marcharon por la Zona Dorada de este puerto, vestidos de blanco, con globos y pancartas de fichas de búsqueda y exigiendo la paz.

Entre los casos más recientes que más ha llamado la atención está el del joven Carlos Emilio Galván, de 21 años de edad, originario del estado de Durango y que desapareció en un restaurante bar el 5 de octubre cuando se levantó para ir al baño.

La manifestación estuvo integrada por dos grupos: unos que exigían la restauración de la tranquilidad en el puerto y el otro que reclamaba la localización de sus seres queridos, pero todos caminaron juntos sobre el malecón, hasta la zona emblemática de las letras de Mazatlán.

Durante su recorrido, los participantes gritaron consignas como “¡Ni uno más, ni uno más!”, además de que madres, padres, hermanos y familiares de muchos de los desaparecidos portaron camisetas con el mensaje “¡Marcho por mi gente. Marcho por Sinaloa!”; realizaron una parada frente al restaurante-bar, donde fue visto por última vez Carlos Emilio.

Los manifestantes demandaron a las autoridades que se haga justicia por los más de 600 desaparecidos registrados en Mazatlán, muchos de ellos jóvenes.

Al frente del contingente y frente al malecón del puerto sinaloense fue desplegada una larga manta, con el texto “Mazatlán unidos por la paz”, y gritaron consignas para que se restaure la tranquilidad en su ciudad y se esclarezcan las desapariciones.

Al concluir la marcha, en la zona de las letras de Mazatlán, la madre del joven duranguense que desapareció dentro de un restaurante-bar, la señora Brenda Valenzuela Gil, leyó un posicionamiento sobre el caso de Carlos Emilio.

“Se debe entender que no puede haber desarrollo, progreso o turismo sobre el dolor de las familias que sufren la desaparición de sus seres queridos en esta ciudad, ya que cualquier madre tiene todo el derecho a volver abrazar a sus hijos”, afirmó Brenda Valenzuela.

Asimismo, lamentó que la Fiscalía General del Estado presenta escasos avances en las investigaciones abiertas en el caso de su hijo y subrayó que ella no ha tenido ningún contacto con el hoy exsecretario de Economía estatal, Ricardo Velarde Cárdenas, quien es socio del restaurante-bar, donde desapareció su hijo a principios de mes.