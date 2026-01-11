Liberan a secretaria del alcalde de Uruapan asesinado

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular del alcalde de Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, y de la actual presidenta municipal Grecia Quiroz, fue puesta en libertad tras declarar ante el Ministerio Público en el marco de la investigación por el homicidio del edil.

Fuentes judiciales confirmaron que Méndez Rodríguez quedó en libertad la noche del viernes, luego de ser requerida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán para rendir su declaración sobre los hechos.

Pese a que no existía una orden de aprehensión en su contra, autoridades federales la reportaron como detenida en el Registro Nacional de Detenciones, donde se consignó el lugar y la hora de su supuesta captura, así como la autoridad ante la que se encontraba a disposición.

En el registro oficial se indicó que fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana(SSPC), en el despacho de la Presidencia Municipal, ubicado en la colonia Centro de Uruapan, y que posteriormente fue trasladada a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía estatal.

Hasta el momento, la Fiscalía de Michoacán no ha aclarado la calidad jurídica en la que Yesenia Méndez Rodríguez fue requerida, y ninguna autoridad estatal ni municipal se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

Méndez Rodríguez se desempeñaba como secretaria particular del alcalde Carlos Manzo, quien fue asesinado durante el Festival de Velas, en la plaza principal de Uruapan. Tras el crimen, quedó como encargada del despacho municipalhasta que Grecia Quiroz, viuda del edil, fue designada por el Congreso del Estado como presidenta municipal sustituta.

La mañana de este sábado, la funcionaria publicó un mensaje en redes sociales:

"Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia".

Hasta ahora, siete personas detenidas por este caso —todos escoltas del alcalde— están acusadas de homicidio por omisión. Además, la Fiscalía estatal mantiene pendiente una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército y jefe de escoltas de Manzo, quien logró huir minutos antes del operativo en el que fueron arrestados los guardaespaldas.