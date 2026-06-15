Lluvias incomunican zonas de Hidalgo

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Pachuca, Hgo.- Las lluvias registradas en las últimas horas han provocado cortes de energía eléctrica, derrumbes, daños en puentes, caída de árbol, aumento del caudal en arroyos y ríos y deslaves en varios municipios de Hidalgo, como Tenango de Doria, Tulancingo y Tezontepec.

Autoridades locales informaron que las precipitaciones pluviales han dañado los caminos y puentes que comunican a distintas localidades de Tenango de Doria, entre las que se encuentran La Laguna, San Francisco, La Palizada, El Lindero, El Progreso y La Loma del Progreso.

En la carretera Peña Blanca- El Nanthe se registró un derrumbe que cubrió todos los carriles, por lo que las autoridades determinaron el cierre total de esta vía hasta nuevo aviso ya que no existen condiciones de seguridad para vehículos ni peatones.

En el municipio de Tulancingo, una tromba registrada la noche del sábado provocó anegamientos en viviendas de la colonia Los Cedros, así como la caída de una barda en un taller localizado sobre la carretera a Cuautepec.

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De acuerdo con la alcaldía, la zona con mayores afectaciones fue la carretera Tulancingo-Cuautepec, desde el Circuito Chapultepec hasta el sitio conocido como La Curva.