logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMOR A DIOS

Fotogalería

AMOR A DIOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Lluvias incomunican zonas de Hidalgo

Por El Universal

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Lluvias incomunican zonas de Hidalgo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pachuca, Hgo.- Las lluvias registradas en las últimas horas han provocado cortes de energía eléctrica, derrumbes, daños en puentes, caída de árbol, aumento del caudal en arroyos y ríos y deslaves en varios municipios de Hidalgo, como Tenango de Doria, Tulancingo y Tezontepec.

      Autoridades locales informaron que las precipitaciones pluviales han dañado los caminos y puentes que comunican a distintas localidades de Tenango de Doria, entre las que se encuentran La Laguna, San Francisco, La Palizada, El Lindero, El Progreso y La Loma del Progreso.

      En la carretera Peña Blanca- El Nanthe se registró un derrumbe que cubrió todos los carriles, por lo que las autoridades determinaron el cierre total de esta vía hasta nuevo aviso ya que no existen condiciones de seguridad para vehículos ni peatones.

      En el municipio de Tulancingo, una tromba registrada la noche del sábado provocó anegamientos en viviendas de la colonia Los Cedros, así como la caída de una barda en un taller localizado sobre la carretera a Cuautepec.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con la alcaldía, la zona con mayores afectaciones fue la carretera Tulancingo-Cuautepec, desde el Circuito Chapultepec hasta el sitio conocido como La Curva.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Mauricio Ymay se disculpa por comentarios sobre manifestaciones en CDMX
        Mauricio Ymay se disculpa por comentarios sobre manifestaciones en CDMX

        Mauricio Ymay se disculpa por comentarios sobre manifestaciones en CDMX

        SLP

        El Universal

        Tras recibir críticas constructivas, Mauricio Ymay reflexionó y publicó un mensaje de disculpa en redes sociales.

        Senado reporta aumento del 48% de mujeres en prisión en México
        Senado reporta aumento del 48% de mujeres en prisión en México

        Senado reporta aumento del 48% de mujeres en prisión en México

        SLP

        El Universal

        La CNDH advierte que mujeres jóvenes reciben penas altas por delitos cometidos junto a sus parejas.

        CNTE anuncia paso gratuito en carreteras de peaje en CDMX
        CNTE anuncia paso gratuito en carreteras de peaje en CDMX

        CNTE anuncia paso gratuito en carreteras de peaje en CDMX

        SLP

        El Universal

        Las movilizaciones se intensifican en el contexto del Mundial 2026 y ante la falta de diálogo directo con la presidenta Sheinbaum.

        SSC detiene a tres personas con celulares robados en FIFA Fan Fest CDMX
        SSC detiene a tres personas con celulares robados en FIFA Fan Fest CDMX

        SSC detiene a tres personas con celulares robados en FIFA Fan Fest CDMX

        SLP

        El Universal

        El programa Conduce sin alcohol realizó más de 21 mil pruebas a conductores en CDMX entre el 11 y 13 de junio.