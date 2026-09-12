Lluvias inundan Tláhuac

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Ciudad de México.- Las lluvias registradas durante la madrugada del viernes provocaron inundaciones en la alcaldía Tláhuac, donde varias viviendas resultaron afectadas y una escuela tuvo que suspender clases debido a la acumulación de agua.

Vecinos de la calle Cástulo García, en la zona de Santiago Sur, barrio La Conchita Zapotitlán B, tuvieron que salir de sus casas para realizar labores y retirar el agua que ingresó a sus domicilios.

"Se rompió parte del canal de la ciénega. Varias casas resultaron afectadas por la inundación", relató Agustín Romero, uno de los habitantes afectados, mientras los habitantes trabajaban para disminuir el nivel del agua.

En la colonia Vicente Guerrero, en Iztapalapa, trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) también realizaron trabajos para abatir los niveles de agua y retirar el líquido acumulado en las viviendas.

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El Gobierno capitalino informó que las fuertes lluvias dejaron un volumen de más de 23.2 millones de metros cúbicos de agua.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), algunas aerolíneas suspendieron sus despegues y aterrizajes, debido a la tormenta.

Por otra parte, una nueva jornada de lluvias copiosas provocó corridas de arroyos, vehículos arrastrados o atrapados y varios rescates en La Paz y Los Cabos.

En La Paz, uno de los incidentes ocurrió en el vado Altamira, donde un hombre que se encontraba a bordo de un taxi fue arrastrado por la fuerza de la corriente.

En Cabo San Lucas, el Cuerpo de Bomberos atendió diversos reportes por vehículos atrapados o arrastrados por los arroyos. Hacia las 21:00 horas había realizado al menos tres servicios relacionados con vehículos y rescate de personas, mientras continuaban los llamados de emergencia en distintos sectores de la ciudad.