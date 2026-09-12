logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Lluvias inundan Tláhuac

Varias viviendas fueron afectadas y una escuela suspendió clases

Por El Universal

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Lluvias inundan Tláhuac
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Las lluvias registradas durante la madrugada del viernes provocaron inundaciones en la alcaldía Tláhuac, donde varias viviendas resultaron afectadas y una escuela tuvo que suspender clases debido a la acumulación de agua.

      Vecinos de la calle Cástulo García, en la zona de Santiago Sur, barrio La Conchita Zapotitlán B, tuvieron que salir de sus casas para realizar labores y retirar el agua que ingresó a sus domicilios.

      "Se rompió parte del canal de la ciénega. Varias casas resultaron afectadas por la inundación", relató Agustín Romero, uno de los habitantes afectados, mientras los habitantes trabajaban para disminuir el nivel del agua.

      En la colonia Vicente Guerrero, en Iztapalapa, trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) también realizaron trabajos para abatir los niveles de agua y retirar el líquido acumulado en las viviendas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El Gobierno capitalino informó que las fuertes lluvias dejaron un volumen de más de 23.2 millones de metros cúbicos de agua.

      En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), algunas aerolíneas suspendieron sus despegues y aterrizajes, debido a la tormenta.

      Por otra parte, una nueva jornada de lluvias copiosas provocó corridas de arroyos, vehículos arrastrados o atrapados y varios rescates en La Paz y Los Cabos.

      En La Paz, uno de los incidentes ocurrió en el vado Altamira, donde un hombre que se encontraba a bordo de un taxi fue arrastrado por la fuerza de la corriente.

      En Cabo San Lucas, el Cuerpo de Bomberos atendió diversos reportes por vehículos atrapados o arrastrados por los arroyos. Hacia las 21:00 horas había realizado al menos tres servicios relacionados con vehículos y rescate de personas, mientras continuaban los llamados de emergencia en distintos sectores de la ciudad.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Suspenden vuelos en AICM por intensa lluvia y revisión de pistas
        Suspenden vuelos en AICM por intensa lluvia y revisión de pistas

        Suspenden vuelos en AICM por intensa lluvia y revisión de pistas

        SLP

        El Universal

        La suspensión de vuelos en el AICM se debe a la intensa lluvia y revisión de pistas para garantizar seguridad.

        Incautan más de 10 kilos de metanfetamina
        Incautan más de 10 kilos de metanfetamina

        Incautan más de 10 kilos de metanfetamina

        SLP

        EFE

        La Agencia Nacional de Aduanas detectó metanfetamina oculta en jugo de limón proveniente de Michoacán.

        Semarnat coloca sellos de clausura en zona de dunas en Chabihau
        Semarnat coloca sellos de clausura en zona de dunas en Chabihau

        Semarnat coloca sellos de clausura en zona de dunas en Chabihau

        SLP

        El Universal

        La inspección con drones confirmó daños ambientales, lo que motivó la clausura del predio.

        Semarnat coloca sellos de clausura en dunas de Chabihau
        Semarnat coloca sellos de clausura en dunas de Chabihau

        Semarnat coloca sellos de clausura en dunas de Chabihau

        SLP

        El Universal

        La inspección con drones permitió detectar daños ambientales que motivaron la clausura del predio.