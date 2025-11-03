Lo que se sabe hasta el momento del asesinato del alcalde de Uruapan

El Gabinete de Seguridad confirmó la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, tras un ataque directo la noche del 1 de noviembre de 2025. El hecho ocurrió en el centro de la ciudad, minutos después de inaugurar el Festival de las Velas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el edil fue agredido a balazos alrededor de las 20:00 horas. Aunque fue trasladado a un hospital, falleció a las 20:50 horas debido a la gravedad de las heridas.

En el lugar del ataque, uno de los agresores fue abatido, mientras que otros dos sospechosos fueron detenidos. Se aseguró un arma calibre 9 mm y se recuperaron siete casquillos percutidos.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que el arma usada en el crimen está relacionada con al menos dos enfrentamientos previos entre grupos delictivos de la región. Aseguró que "no habrá impunidad" y que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

Había denunciado amenazas y falta de apoyo federal

Desde que asumió la presidencia municipal en 2024, Carlos Manzo —de filiación independiente— denunció amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y pidió refuerzos federales para proteger su municipio.

Contaba con escolta de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, integrada por 14 elementos y dos vehículos oficiales, según confirmó García Harfuch.

En repetidas ocasiones, el edil declaró que "el Estado había perdido el control del país" y exigió la intervención del Ejército y la Marina para frenar la violencia.

"Si algo me pasa, quiero que se sepa por qué fue."

Las amenazas en su contra eran constantes. En diversas entrevistas, Manzo aseguró haber sido intimidado por fuerzas estatales y hostigado por grupos criminales. Pese a ello, insistía en no tener miedo ni a la cárcel ni a la muerte.

El edil también denunció que las intimidaciones alcanzaron a su familia, recibiendo llamadas donde le advertían sobre su hijo. "Sabían dónde estaba mi hijo Plutarco", relató.

¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez nació el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán. Estudió Ciencias Políticas y Gestión Pública en el ITESO y fue diputado federal por Morena entre 2021 y 2024.

En 2024 asumió la alcaldía como candidato independiente, encabezando el movimiento "Los del Sombrero", con una política de cero tolerancia al crimen que le valió comparaciones con Nayib Bukele.

Se distinguió por su discurso frontal contra los cárteles, denunciando extorsiones, secuestros y la descomposición del Estado en Michoacán.

Indignación y reclamos en su sepelio

El asesinato de Carlos Manzo desató protestas e indignación en Uruapan. El edil fue velado en la funeraria San José y acompañado por miles de pobladores que exigían justicia.

Durante el sepelio, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue abucheado y expulsado del lugar entre gritos de "¡Asesino!" y "¡Fue tu culpa!".

Su esposa, Grecia Quiroz, pronunció un discurso que conmovió a los asistentes:

"Mataron al mejor presidente municipal de México, que se atrevió a alzar la voz y a hablar con la verdad."

La jornada concluyó con una marcha por la paz encabezada por ciudadanos y colectivos. El féretro fue acompañado por su caballo y su sombrero, símbolo del movimiento que lideraba.

El crimen de Manzo ocurrió apenas 15 días después del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, también víctima de la violencia criminal.

FGR podría atraer el caso

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del asesinato del alcalde.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch señaló que si se requiere apoyo federal, "el fiscal Alejandro Gertz Manero siempre está dispuesto".

"Si llegáramos a requerir el apoyo de la Fiscalía General de la República, el fiscal siempre está dispuesto. Ahorita, la investigación con la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán la tenemos firme y va a avanzar bien. Pero si llegara a ser necesario, por supuesto solicitaríamos al fiscal general de la República", indicó.

Agregó que en el ataque participaron grupos criminales, por lo que "no es un homicidio del fuero común". Mencionó que la investigación podría involucrar a, ely los

El secretario también explicó que el evento donde fue asesinado Manzo era público y no hubo revisión de asistentes, lo que fue aprovechado por los atacantes.

Por su parte, Sheinbaum Pardo afirmó que mantiene comunicación con el gobernador de Michoacán y pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantenerse cerca de la familia del alcalde.

"No habrá impunidad", reitera Sheinbaum

Al reiterar su condena por el "cobarde y vil homicidio" del alcalde de Uruapan, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el caso "no quedará impune" y expresó sus condolencias a la familia.

En Palacio Nacional, acusó a la oposición de actuar como "buitres" ante el caso y responsabilizó a la "guerra contra el narco" del expresidente Felipe Calderón por la violencia que vive Michoacán.

"No habrá impunidad, vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con todos los responsables, no solo con los materiales", afirmó.

Sheinbaum sostuvo que "la fuerza del Estado es la justicia" y rechazó la militarización del país:

"Fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán."

Defendió su estrategia basada en cero impunidad, inteligencia y atención a las causas, y preguntó:

"¿Qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿La intervención? Eso no funciona."

En el Salón Tesorería, reiteró que el gobierno federal "no se rendirá" y que "México es un país libre, independiente y soberano".

"Vamos a seguir trabajando por la defensa de la paz y la justicia, no nos vamos a rendir nunca", concluyó la presidenta.

