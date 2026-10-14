Localizan tres cuerpos en fosas clandestinas

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CULIACÁN, Sin.- En tierras de Cultivos agrícolas, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato han sido localizados en fosas clandestinas, tres cuerpos en proceso de descomposición, el primero de ellos fue descubierto envuelto en una especie de hule, por lo que se utiliza maquinaria pesada en las excavaciones.

Se conoce que uno de los colectivos de búsqueda de personas con información recopilada logró ubicar el sitio, donde se percibe que la tierra es preparada para sembrarla, por lo que avisaron a la FGE.

El lugar donde se han localizado tres cuerpos sepultados en forma clandestina se ubica a casi un kilómetro de distancia de la caseta de peaje de la autopista Benito Juárez, en el municipio de Navolato, donde continúan trabajos de búsqueda.

Los datos aportados, es que activistas del colectivo "Hasta Encontrarte Eres mi Razón de Lucha", desde la tarde del lunes pasado acudieron a estas tierras de siembras agrícolas e iniciaron las primeras excavaciones, al encontrar evidencias de cuerpos sepultados en forma ilegal en esta zona, avisaron a las autoridades judiciales.

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A través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas autoridades con maquinaria pesada aceleraran excavaciones.