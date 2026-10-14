logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Localizan tres cuerpos en fosas clandestinas

Por El Universal

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Localizan tres cuerpos en fosas clandestinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CULIACÁN, Sin.- En tierras de Cultivos agrícolas, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato han sido localizados en fosas clandestinas, tres cuerpos en proceso de descomposición, el primero de ellos fue descubierto envuelto en una especie de hule, por lo que se utiliza maquinaria pesada en las excavaciones.

      Se conoce que uno de los colectivos de búsqueda de personas con información recopilada logró ubicar el sitio, donde se percibe que la tierra es preparada para sembrarla, por lo que avisaron a la FGE.

      El lugar donde se han localizado tres cuerpos sepultados en forma clandestina se ubica a casi un kilómetro de distancia de la caseta de peaje de la autopista Benito Juárez, en el municipio de Navolato, donde continúan trabajos de búsqueda.

      Los datos aportados, es que activistas del colectivo "Hasta Encontrarte Eres mi Razón de Lucha", desde la tarde del lunes pasado acudieron a estas tierras de siembras agrícolas e iniciaron las primeras excavaciones, al encontrar evidencias de cuerpos sepultados en forma ilegal en esta zona, avisaron a las autoridades judiciales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas autoridades con maquinaria pesada aceleraran excavaciones.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Pablo Lemus admite exceso policial en protesta por agua en Guadalajara
        Pablo Lemus admite exceso policial en protesta por agua en Guadalajara

        Pablo Lemus admite exceso policial en protesta por agua en Guadalajara

        SLP

        El Universal

        Las autoridades anunciaron una investigación interna con apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

        ¿Qué se sabe del tipo de tumor que le extirparon al papa León XIV?
        ¿Qué se sabe del tipo de tumor que le extirparon al papa León XIV?

        ¿Qué se sabe del tipo de tumor que le extirparon al papa León XIV?

        SLP

        El Universal

        La intervención quirúrgica se realizó mediante técnica video asistida en el Policlínico Gemelli, tras detectar un nódulo temprano.

        Sheinbaum anuncia inversión pública récord de 8.4 billones de pesos
        Sheinbaum anuncia inversión pública récord de 8.4 billones de pesos

        Sheinbaum anuncia inversión pública récord de 8.4 billones de pesos

        SLP

        El Universal

        México se posiciona séptimo en crecimiento económico según OCDE y fortalece inversión pública.

        PRI y PAN en pláticas para alianza electoral rumbo a 2027:
        PRI y PAN en pláticas para alianza electoral rumbo a 2027:

        PRI y PAN en pláticas para alianza electoral rumbo a 2027:

        SLP

        El Universal

        El dirigente nacional del PRI busca construir una alianza con el PAN para disputar 17 gubernaturas en 2027.