Los diputados dan aval a reforma a Ley Aduanera

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Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría de votos, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la Ley Nacional Aduanera.

El dictamen endurece el castigo al huachicol fiscal para establecer que "Tratándose de hidrocarburos y petrolíferos", se aplicará una multa de 50% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando el importador presente información inexacta, incompleta o falsa al momento de presentar documentación y declaraciones.

La reforma modifica la facultad del Estado para embargar mercancía importada a través de aduanas, cuando el precio declarado durante su ingreso sea menor al 20% del precio que se maneja en el mercado mexicano. Anteriormente se podía embargar cuando el valor fuera menor al 50%.

Se estableció que el embargo de mercancía cuando el valor sea inferior al 20% no se aplicará de manera generalizada, y será aplicable solo a las mercancías "que la autoridad aduanera determine".

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Asimismo, la propia autoridad aduanera podrá determinar el porcentaje del valor declarado en el pedimento respecto del valor de transacción de mercancías idénticas o similares para llevar a cabo el embargo precautorio de dichas mercancías.

Además, se agregó un artículo transitorio para que la reforma entre en vigor a partir del 1 de enero de 2027.