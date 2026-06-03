Luisa Alcalde inicia derecho de réplica para combatir desinformación

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- La titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, encabezó la primera emisión del espacio denominado "Derecho de réplica", un ejercicio que, aseguró, servirá para presentar información oficial que contradiga noticias falsas y campañas de desinformación difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

Derecho de réplica: objetivo y periodicidad

La funcionaria sostuvo que en los últimos años se han desplegado estrategias de desinformación y difusión de contenidos falsos, por lo que anunció que cada jueves a las 17:00 horas se expondrá la manera en que operan las redes de fake news, además de aclarar información relacionada con temas de interés público.

En esta primera edición participaron también el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, y el titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico, Sergio Silva Castañeda.

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Casos de desinformación y aclaraciones oficiales

Durante la presentación, Alcalde expuso dos casos que calificó como ejemplos de "narrativas falsas". Uno de ellos fue la información difundida por Radio Fórmula sobre una presunta crisis económica en Sinaloa tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya. La consejera cuestionó los señalamientos realizados por Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de la Coparmex, y presentó datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, con los que afirmó que la entidad registró un crecimiento económico de 4.2%.

Asimismo, rechazó la investigación publicada por Reforma titulada "Alerta caos financiero en el IMSS-Bienestar", la cual calificó como falsa. Para sustentar su postura, mostró un análisis de conversación digital que incluía métricas sobre el alcance de la noticia, las interacciones generadas y los términos más utilizados en su difusión.

La funcionaria también expuso un esquema sobre el ecosistema de propagación de contenidos en plataformas digitales, mediante el cual explicó cómo distintas cuentas replican información de medios de comunicación para amplificar su alcance y favorecer su viralización.

Finalmente, Alcalde desestimó versiones que señalaban que la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo había acudido a México para "defender la soberanía mexicana". Al respecto, recordó que la Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo mexicano.

Tras la exposición de los casos, la titular de la Consejería Jurídica abrió una ronda de preguntas y respuestas con representantes de los medios de comunicación.