Máquinas de medicinas no abaten el desabasto

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Ciudad de México.- La Secretaría de Salud anunció que implementará máquinas expendedoras de 22 medicamentos para tratar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Sin embargo, esta medida carece de un plan estratégico, presenta enormes retos y no termina con el desabasto que hay en México.

Además, el artículo 226 de la Ley General de Salud prohíbe suministrar medicamentos en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, pues es necesario que la receta sea registrada en libros de control. Mientras que el artículo 259 menciona que todos los establecimientos destinados al proceso de medicamentos, como farmacias y laboratorios, deben contar con una persona responsable de la identidad, pureza, seguridad y llevar a cabo la farmacovigilancia de los productos.

"Es un disparate en varias medidas, pues no resuelve el problema de desabasto. Lo único que están haciendo, literalmente, es poner unas diapositivas para que la gente crea que están haciendo algo. Si no hay medicamentos en las bodegas centrales, ¿cómo van a aparecer, por arte de magia, en una maquinita?", cuestionó Xavier Tello.