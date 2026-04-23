Maru Campos no le contestó a Sheinbaum por agentes de CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que intentó comunicarse con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tras el fallecimiento de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Adelantó que la Mandataria estatal sostendrá este jueves una reunión presencial con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante su conferencia, Sheinbaum detalló que buscó establecer contacto directo con la gobernadora a través de su equipo cercano, pero no fue posible concretar la comunicación.

"La busqué ayer. No estaba en la oficina, contestó el secretario particular... ya no hubo comunicación", explicó. No obstante, confirmó que Campos Galván acudirá a las oficinas de Seguridad federal para reunirse con García Harfuch.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Cuestiona CSP que Chihuahua no informara de participación de agentes de EU Prevé una reunión con la gobernadora Maru Campos para tratar el tema

Sobre el fallecimiento de los ciudadanos estadounidenses, la Presidenta subrayó que su gobierno expresó desde el primer momento sus condolencias tanto públicamente como en comunicación directa con autoridades diplomáticas de Estados Unidos.

En ese contexto, respondió a los señalamientos surgidos desde la Casa Blanca, encabezada por Donald Trump, donde se pidió una mayor muestra de empatía.

"Lo primero que dije aquí en la mañanera fue mis condolencias por el fallecimiento de estos ciudadanos estadounidenses... primero está lo humano, la solidaridad con sus familias", sostuvo.

Añadió que esta postura es una "obligación moral y ética", independientemente de cualquier consideración política o legal.

Sheinbaum puntualizó que, tras el posicionamiento humanitario, corresponde esclarecer las condiciones en las que los agentes operaban en México, particularmente su posible colaboración con autoridades locales de Chihuahua.

Indicó que este análisis deberá apegarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

Sheinbaum: hubo "una falta" del gobierno de Chihuahua

Sheinbaum Pardo aseguró que hubo "una falla" del gobierno de Chihuahua, a cargo de la panista Maru Campos, en el caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo y después fallecieron.

"Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal, eso es lo que es en el fondo (...). La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el embajador (Ronald Johnson) debería de haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración, y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 23 de abril en Palacio Nacional.

Comentó que pidió al Consejo de Seguridad reunirse y que enviara un comunicado a todos los gobernadores y gobernadoras "para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad".

"Los gobiernos de los estados tienen que cumplir con las leyes sí o sí, eso no es opcional. Cumplir con la ley no es opcional y la Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones. Es muy clara, absolutamente clara", advirtió.

Comentó que la gobernadora Campos fue llamada por el Senado, al igual que el fiscal del estado, César Jáuregui, para explicar el tema porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución.

Al ser cuestionada si el fiscal Jáuregui merece ser destituido, la Mandataria federal señaló que debe determinarlo la propia gobernadora. Reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no sabía de la participación de estos elementos estadounidenses.

"Sí es muy importante que aclare el gobierno de Chihuahua y que se cumpla con la ley, porque yo juré hacer cumplir la Constitución y las leyes, la gobernadora también juró, el fiscal también. Entonces, hay que cumplir con la Constitución y las leyes, eso no es no está a debate, es una obligación en el momento que asumes un cargo de servicio público", recalcó al asegurar que su gobierno está colaborando muy bien con la administración de Donald Trump.

Reiteró que pidieron comunicación al embajador para saber bajo qué condición se dio esta colaboración y reiterarle que tiene que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Qué necesidad de que no se siga este entendimiento que tenemos entre ambos países", expresó.

No tiene por qué afectarse la relación con Estados Unidos, no es un asunto de que queramos escalar un problema con el gobierno de Trump, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes, añadió la titular del Ejecutivo federal.

Sobre si eran cuatro agentes los que participaron en el operativo en Chihuahua, Sheinbaum Pardo dijo que el gabinete de Seguridad podrá dar más información.

Reiteró que no es un asunto político con la gobernadora de Acción Nacional: "Es un asunto del cumplimiento de la ley".

¿Cómo se presta un gobierno estatal a la violación de una ley?, cuestionó.