logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AKOPA

Fotogalería

AKOPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Masacre en fiesta familiar deja 4 muertos en Valle de Santiago

Cuatro personas fueron asesinadas y siete lesionadas por un grupo criminal que interrumpió una fiesta familiar en Valle de Santiago. La violencia en Guanajuato continúa en diciembre de 2025.

Por El Universal

Diciembre 07, 2025 11:24 a.m.
A
Masacre en fiesta familiar deja 4 muertos en Valle de Santiago

VALLE DE SANTIAGO, Gto., diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Cuatro personas fueron asesinadas y siete lesionadas por un grupo criminal que interrumpió una fiesta familiar este sábado en un domicilio de la colonia 20 de Noviembre, en el municipio de Valle de Santiago.

Esta es la tercera masacre registrada en Guanajuato en la primera semana de diciembre de 2025l, el miércoles pasado mataron y quemaron a cuatro hombres en la comunidad San Luis del Jánamo, en Irapuato, y el viernes ejecutaron a cuatro jóvenes en el bulevar Degollado, en Pénjamo

Alrededor de las 7:30 de la noche he este sábado una familia realizaba un festejo en una casa de la calle Durango, a donde ingresaron varios individuos y les dispararon.

Las detonaciones se mezclaron entre la música y los gritos de terror de las víctimas, que se dolían y clamaban ayuda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los balazos atrajeron a los vecinos, quienes ante la masacre pidieron ayuda al Sistema 911, mientras los lesionados eran trasladados a hospitales por sus propios medios.

Entre las personas agredidas a tiros había hombres y mujeres jóvenes y adultos.

Las cuatro personas fallecidas quedaron tiradas en el piso en torno de múltiples casquillos percutidos, que fueron recolectados por peritos forenses que apoyaron al Ministerio Público en la investigación.

La escena del crimen la resguardaron policías municipales y del estado, así como la Guardia Nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Masacre en fiesta familiar deja 4 muertos en Valle de Santiago
Masacre en fiesta familiar deja 4 muertos en Valle de Santiago

Masacre en fiesta familiar deja 4 muertos en Valle de Santiago

SLP

El Universal

Cuatro personas fueron asesinadas y siete lesionadas por un grupo criminal que interrumpió una fiesta familiar en Valle de Santiago. La violencia en Guanajuato continúa en diciembre de 2025.

Investigación en Huitzilac tras fatal ataque de perros a niño
Investigación en Huitzilac tras fatal ataque de perros a niño

Investigación en Huitzilac tras fatal ataque de perros a niño

SLP

El Universal

Tras el trágico ataque de perros en Huitzilac, las autoridades locales se encuentran investigando los hechos para esclarecer lo sucedido.

Un paramédico, asesinado a tiros
Un paramédico, asesinado a tiros

Un paramédico, asesinado a tiros

SLP

El Universal

Tren Maya cuadruplica su deuda
Tren Maya cuadruplica su deuda

Tren Maya cuadruplica su deuda

SLP

El Universal