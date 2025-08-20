Matan a cantante Ernesto Barajas

La escena del regional mexicano se vistió de luto nuevamente con la muerte de Ernesto Barajas, fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes en la colonia Arenales Tapatíos en Zapopan, Jalisco, durante un ataque armado en el que también resultaron heridas dos personas que lo acompañaban.

De acuerdo con medios locales, el cantante se encontraba al interior de una pensión vehicular cuando dos individuos irrumpieron en el lugar y dispararon en repetidas ocasiones. Barajas perdió la vida al instante y sus acompañantes sufrieron graves lesiones.

Elementos de seguridad acudieron al sitio tras el reporte de los disparos, ahí confirmaron que Barajas ya no presentaba signos vitales, mientras que sus acompañantes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía General de Jalisco destacó que ya han iniciado con las investigaciones para esclarecer los hechos; sin embargo, información extraoficial indica que se habría tratado de un ajusto de cuentas.

En 2023, el cantante recibió amenazas por parte del crimen organizado. Originario de Culiacán, Sinaloa, Ernesto Barajas era vocalista, productor y bajista de la agrupación mexicana Enigma Norteño.

La agrupación ha sostenido que sus canciones, lejos de glorificar la violencia, retrata la realidad de la sociedad mexicana.