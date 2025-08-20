logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

REGRESA A TIERRAS AZTECAS

LA CANTANTE AUSTRALIANA LUEGO DE UNA LARGA AUSENCIA HACE 14 AÑOS; SE PRESENTARÁ EN CDMX, GUADALAJARA Y MONTERREY EN LA PARTE FINAL DE SU GIRA TENSION TOUR

Por El Universal

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
REGRESA A TIERRAS AZTECAS

CIUDAD DE MÉXICO- Desde “Can’t get you out of my head” a “Padam Padam”, su más reciente sencillo, es lo que presentará la cantante australiana de origen británico Kylie Minogue a su regreso a tierras aztecas luego de una larga ausencia desde que trajo su Aphrodite: Les Folies Tour, hace 14 años; ahora consentirá a sus fanáticos en la parte final de su gira Tension Tour, la cual comenzó en febrero en Australia.

La ganadora de un Grammy y unos cuantos BRIT Awards se presentará el viernes en la Ciudad de México, luego continuará por el reconocido camino de México, el día 24 en Guadalajara y el 26 de agosto en Monterrey. En la capital del país la australiana se presentará en el Palacio de los Deportes al oriente de la ciudad, el cual también fue parte de su última visita, donde presentará su más reciente material discográfico “Tension” (2023), además de un recorrido por toda su trayectoria de treinta años.

Como se ha visto en el resto de su gira en redes sociales, Kylie Minogue, considerada por el público como reina del pop disco, dará un espectáculo entre el electropop y house, con visuales de un show de este rango, además de un trabajo sonoro impecable, coreografías de primer nivel, llamativos vestuarios y el atractivo que la ha acompañado a lo largo de su carrera.

“In your eyes”, “Come in to my world”, “Slow”, “All the lovers” o “Love at first sight” son algunas de las canciones que sonarán este viernes en el Domo de cobre. Para llegar a este emblemático escenario hay dos opciones por transporte público y por vehículo particular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Si tu opción es el siempre confiable transporte público los metros más cercanos son Metro Velódromo, perteneciente a la Línea 9 o mejor conocida como “la café”, además de otras formas por las rutas 76 y 78 de RTP, o el Metrobús UPIICSA, transportes que mantendrán su horario de funcionamiento habitual hasta la medianoche.

Si la opción es en vehículo particular el Palacio de los Deportes cuenta con varios estacionamientos en sus distintas entradas, sólo hay que tener en consideración el característico tráfico de la CDMX, que puede empeorar por aglomeraciones en la zona de la sala de conciertos, o por cuestiones climáticas inesperadas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

REGRESA A TIERRAS AZTECAS
REGRESA A TIERRAS AZTECAS

REGRESA A TIERRAS AZTECAS

SLP

El Universal

LA CANTANTE AUSTRALIANA LUEGO DE UNA LARGA AUSENCIA HACE 14 AÑOS; SE PRESENTARÁ EN CDMX, GUADALAJARA Y MONTERREY EN LA PARTE FINAL DE SU GIRA TENSION TOUR

Nigga regresa a México con concierto en Arena CDMX
Nigga regresa a México con concierto en Arena CDMX

Nigga regresa a México con concierto en Arena CDMX

SLP

El Universal

Tras años de ausencia, Nigga, el rey del romantic style, regresa a la Ciudad de México con un concierto en la Arena CDMX. Descubre todo sobre su esperado regreso.

Rubytates celebra 10 años con concierto en Teatro Metropólitan
Rubytates celebra 10 años con concierto en Teatro Metropólitan

Rubytates celebra 10 años con concierto en Teatro Metropólitan

SLP

EFE

El grupo mexicano Rubytates conmemora una década de música en un evento especial

Rozalén se une a Leading Ladies of Entertainment en los Latin Grammy
Rozalén se une a Leading Ladies of Entertainment en los Latin Grammy

Rozalén se une a Leading Ladies of Entertainment en los Latin Grammy

SLP

AP

La cantautora española Rozalén se une al grupo Leading Ladies of Entertainment de la Academia Latina de la Grabación.