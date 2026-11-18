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A pesar de que las mujeres representan el 58% de las personas egresadas de educación superior en Iberoamérica, en muchos países de la región menos del 45% de quienes concluyen un doctorado lo son, advirtió el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, quien llamó a eliminar las barreras que limitan su desarrollo académico y científico.

Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, celebrada en la Máxima Casa de Estudios, su rector señaló que estas diferencias muestran la necesidad de fortalecer los apoyos para que más mujeres puedan continuar su formación hasta los niveles más altos.

"Estas diferencias nos convocan a identificar las barreras que persisten y fortalecer los apoyos para que más mujeres desarrollen sus vocaciones académicas y científicas", afirmó.

De acuerdo con cifras de 2023 de la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior, las mujeres constituyen la mayoría de quienes egresan de las universidades de dicha región, pero esa participación disminuye entre quienes obtienen un doctorado en varias naciones.

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Lomelí sostuvo que el posgrado iberoamericano debe convertirse en un motor de progreso por medio de una mayor coordinación entre las políticas públicas, el sector productivo y las universidades, así como mejores esquemas de financiamiento y cooperación internacional.

Agregó que las instituciones deben conciliar la sostenibilidad financiera con la igualdad de oportunidades para acceder a estudios especializados, además de considerar las posibilidades de inserción laboral y las aportaciones de los egresados a la investigación, la innovación, el servicio público y el bienestar social.