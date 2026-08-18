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Mérida no está en el Buró de Prisiones

Por El Universal

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Mérida no está en el Buró de Prisiones
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      Miami, Flo.- El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez ya no se encuentra bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP), según pudo constatar El Universal.

      De acuerdo con el registro del BOP, el general en retiro, de 66 años, dejó de estar bajo custodia desde el pasado 11 de agosto.

      Mérida Sánchez fue detenido en Arizona el pasado 11 de mayo y de ahí fue transferido a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de delitos relacionados con el tráfico de drogas.

      El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó a El Universal que Mérida Sánchez, con número de registro 62685-512, dejó el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn en Nueva York y la custodia de la Oficina Federal de Prisiones.

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      El Departamento de Justicia señaló que Mérida no está "en tránsito" ni asignado a otra prisión federal. "Sólo se puede decir que estuvo en custodia del Servicio de Alguaciles y fue trasladado a un área de seguridad", cuya ubicación no se dio a conocer.

      Mérida, quien fungió como secretario de Seguridad de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, es uno de los 10 acusados por la Justicia estadounidense en abril pasado, que incluye al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

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