Mexicanos detenidos en Israel accedieron a repatriación voluntaria: SRE

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó este viernes 3 de octubre con los y las seis connacionales

Por El Universal

Octubre 03, 2025 01:08 p.m.
Juan Ramón de la Fuente / Foto: Archivo

Juan Ramón de la Fuente / Foto: Archivo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las seis personas detenidas por Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza accedieron a su repatriación voluntaria y se encuentran bien.
La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que se iniciaron de inmediato las gestiones ante las autoridades de Israel, "para que la repatriación proceda lo antes posible".
"Agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto", destacó la Cancillería.
Además, el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó este viernes 3 de octubre con los y las seis connacionales que integraban la Flotilla Global Sumud, en el centro de detención Ktziot.
Agregó que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla también se encuentra bien y la Cancillería mantiene comunicación con ella.
La SRE reiteró que mantiene comunicación permanente con los familiares y reafirmó "su compromiso de velar por la integridad y seguridad de las y los connacionales en todo momento, como lo ha hecho hasta ahora".

SLP

El Universal

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó este viernes 3 de octubre con los y las seis connacionales

