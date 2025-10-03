Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios

La madrugada de este viernes se reportó una serie de bloqueos en tramos carreteros de seis municipios con la quema de diversos tractocamiones sitiando los principales accesos a la entidad, realizados por el crimen organizado, lo que generó pánico entre los automovilistas.

Derivado de esta situación se activó un fuerte operativo en todos los puntos críticos y las autoridades de Zacatecas pidieron transitar con precaución en esos lugares.

Bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Estos hechos fueron confirmados por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, quien, a través de sus redes sociales, cerca de las 3:00 horas publicó que los bloqueos se realizaron con el incendio de varios tractocamiones en tramos carreteros de los municipios de Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete.

Precisó que, de inmediato, las diferentes corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno activaron el Plan Antibloqueos con el objetivo de liberar la circulación y reforzar los operativos permanentes en estas zonas para dar con los responsables.

Fuerzas federales y estatales acuden a los puntos

A dichos puntos acudió personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía estatal para intensificar su presencia en los puntos afectados y reforzar la seguridad, así como para dar asistencia a las personas que, en ese momento, circulaban en estos puntos.

El funcionario estatal aseguró que hasta esa hora no se reportan personas lesionadas ni fallecidas y pidió a la ciudadanía mantener la calma y circular con precaución, al precisar que "ya que si bien la situación se encuentra bajo control, en algunos puntos continúan las labores de maniobra para restablecer totalmente la circulación".

Sin embargo, hay videos que dejan ver cómo quedaron carbonizados varios vehículos, entre ellos, había un autobús y se menciona que llevaba pasajeros, quienes fueron bajados del automotor, lo que generó momentos de crisis nerviosas entre las víctimas que les tocó presenciar estos hechos violentos.





