Mexicanos, menos satisfechos en seguridad y medio ambiente: Inegi

Los aspectos específicos donde la población adulta en México se siente menos satisfecha son seguridad ciudadana, calidad del medio ambiente en su entorno y país, revelan los Indicadores de Bienestar Autorreportado de la Población Urbana correspondientes a junio de 2025 y publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Uno de los objetivos de estos indicadores es valorar la satisfacción con la vida en general y con ámbitos específicos de la misma, en una escala de 0 hasta 10, dónde 0 significa total insatisfacción y 10 total satisfacción.

Entre los dominios específicos que reportaron la menor calificación destaca el relacionado con la seguridad pública que se ubicó en 6.2 en junio de 2025; le sigue el sentimiento relacionado con la calidad del medio ambiente en su entorno con un valor de 7.2; así como País que se ubicó en 7.5 en el periodo de referencia.

¿Qué tan satisfechos están los mexicanos con la vida?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En junio de este año y en una escala de 0 a 10, la población adulta urbana calificó qué tan satisfecha se encuentra actualmente con su vida. De ahí se obtuvo un valor promedio de 8.6.

En lo que se refiere a su satisfacción, ya no con la vida en general, sino con algunos aspectos específicos, la población adulta está más satisfecha con la libertad para decidir sobre su vida, así como con su vivienda, con una calificación de 9.1 y 8.9 respectivamente.

Le siguen en orden de importancia sus relaciones familiares, así como actividad principal que realiza, 8.8 en cada caso; perspectiva a futuro y logros en la vida, 8.6; así como salud mental o emocional y amistades, 8.5.

Por otra parte, el promedio del balance anímico general de la población adulta se ubicó en 5.4 en junio pasado. El balance anímico general entre los hombres tiende a ser mayor que entre las mujeres: los niveles fueron 5.7 y 5.2, respectivamente.