Reportan que "La Chilindrina" estuvo hospitalizada
María Antonieta, quien diera vida a la niña de las coletas y las pecas, amiga de "El Chavo del 8", en La Vecindad, universo creado por Roberto Gómez Bolaños, habría ingresado de urgencia a un hospital luego de presentar una crisis de ansiedad, el diagnóstico médico indicó que tenía una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico.
Recientemente, De las Nieves estuvo trabajando en Perú, donde presentó dificultades para hablar de manera fluida, además de presentar dificultades para tragar y pasar saliva.
La actriz formó parte de la bioserie de Chespirito, "Sin querer queriendo", y en sus redes sociales, donde mantiene comunicación constante con sus fans, compartió varios momentos nostálgicos sobre los buenos tiempos con Chespirito, su gran amigo.
