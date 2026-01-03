logo pulso
México condena intervención militar de EU en Venezuela

Llamó a respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU.

Por Redacción

Enero 03, 2026 09:33 a.m.
A
México condena intervención militar de EU en Venezuela

El Gobierno de México condenó y rechazó de manera enérgica las acciones militares realizadas de forma unilateral por fuerzas armadas de Estados Unidos contra objetivos en Venezuela, al considerar que constituyen una violación al artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios de solución pacífica de controversias y no uso de la fuerza, al advertir que cualquier acción militar pone en riesgo la estabilidad de América Latina y el Caribe como zona de paz.

México reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas para resolver diferencias y manifestó su disposición a apoyar esfuerzos de mediación o acompañamiento que contribuyan a preservar la paz regional y evitar una confrontación mayor.

Además, instó a la ONU a actuar de inmediato para facilitar la desescalada de tensiones y generar condiciones para una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

La Cancillería informó que, por medio de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en comunicación permanente con las personas mexicanas residentes en ese país, a quienes recomendó mantenerse atentas a la información oficial y a los canales de emergencia habilitados.

