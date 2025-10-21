logo pulso
"Mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio", dice Cuauhtémoc Blanco

El diputado se defendió tras ser exhibido jugando pádel durante sesión

Por El Universal

Octubre 21, 2025 04:33 p.m.
A
Cuauhtémoc Blanco / Foto: Archivo

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, minimizó los señalamientos tras haber sido exhibido jugando pádel durante una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto, en la que estaba participando de manera semipresencial.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, el exjugador de futbol dijo que si lo sancionan, pagará las multas que le impongan.

"A mí me encanta el pádel, gracias a Dios soy deportista y no nada más juego pádel, juego basquetbol. Me hice unos estudios en Médica Sur, pueden preguntar. Porque necesito hacer ejercicio.

"Porque después de nueve años estuve con la Presidencia Municipal, luego fui Gobernador de un Estado, mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio. [...] y me van a poder ver siempre jugar futbol, pádel, squash [...] yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Blanco Bravo siguió a distancia la sesión de este lunes en la que se aprobó la opinión favorable de la Ley Nacional de Aguas, sin embargo, durante la votación se equivocó y pidió pasar listar de asistencia en lugar de emitir su voto.

Sereno y sonriente, el diputado admitió que sí estuvo jugando pádel, pero aseguró que lo hizo horas antes de sumarse a la sesión. Aseguró que la equivocación ocurrió porque tardó en conectarse ya que no traía el teléfono que les da la Cámara para ese fin.

Explicó que utilizó su teléfono personal y no tenía señal para pasar lista a tiempo.

"No había señal, pues estaba hasta el Desierto de los Leones, entonces, yo no voy a caer en las provocaciones de ustedes y como lo dijo Monreal, pues yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen", expuso.

"¿No le ha llamado el diputado Monreal?", se le preguntó.

"No, me vine para acá a tomar asistencia y luego aquí a la comisión", declaró.

Respecto a las burlas que le hicieron sus compañeros diputados de la Comisión de Presupuesto, quienes lo exhibieron por jugar pádel y le dijeron que ni siquiera sabía que lo que estaba votando, Cuauhtémoc Blanco dijo que el priista Mario Zamora es su amigo y es muy bromista.

"Ese diputado dice que no sé qué estoy votando, yo me llevo muy bien con él, no tengo ningún problema con él, siempre ha sido así. Es muy bromista pero no pasa nada, asumo la responsabilidad de lo que pasó y nada más", concluyó.

"Mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio", dice Cuauhtémoc Blanco
