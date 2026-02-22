logo pulso
Michoacán refuerza seguridad tras operativo por muerte de

Las autoridades mantienen monitoreo en tiempo real para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía en Michoacán.

Por El Universal

Febrero 22, 2026 03:48 p.m.
A
Michoacán refuerza seguridad tras operativo por muerte de

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Debido a la realización de un

operativo federal
en Jalisco

por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", así como bloqueos registrados en distintos puntos de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó a las autoridades de seguridad pública reforzar la seguridad en el estado.
El gobernador ordenó la instalación de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, por lo que se realizará un blindaje en Morelia y las fronteras con los estados de Jalisco, Guanajuato y Colima.
Alfredo Ramírez detalló que informó que se mantendrá el monitoreo en tiempo real, a través de las diversas corporaciones de seguridad e inteligencia estatal.
Por lo que solicito a la ciudadanía mantener la calma mientras las autoridades correspondientes efectúan sus tareas en la geografía estatal. "Actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos", aseguró Ramírez Bedolla.

