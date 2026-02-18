Miércoles de Ceniza 2026: ¿de qué están hechas las cenizas?
Miles de fieles en México participan en el Miércoles de Ceniza que inicia la Cuaresma, usando cenizas de palmas bendecidas.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Este 18 de febrero, miles de fieles en México participarán en elMiércoles de Ceniza , una fecha que da comienzo a la Cuaresma, el periodo de 40 días
previo a la Semana Santa.
Durante este día, los creyentes asistirán a los templos para recibir una cruz de ceniza en la frente. Este gesto no es solo una tradición: representa humildad, conversión y la conciencia de la fragilidad humana.
Las cenizas que se utilizan en esta ceremonia no son cualquier residuo. Provienen de la quema de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior, celebración que recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Desde el siglo XII, según registros del Vaticano, se consolidó la costumbre de incinerar estos ramos —ya fueran de palma u olivo— para utilizarlos en el rito que marca el inicio de la Cuaresma.
El procedimiento es sencillo pero significativo: las cenizas se pulverizan hasta obtener un polvo fino. En algunas parroquias se mezclan con agua bendita o aceite para facilitar su aplicación sobre la frente de los fieles.
Al momento de trazar la cruz de ceniza, el sacerdote pronuncia frases que invitan a la reflexión espiritual. Entre las más conocidas están:
"Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás" o "Arrepiéntete y cree en el Evangelio".
Estas expresiones tienen sustento bíblico. En el libro del Génesis, Dios recuerda al ser humano su origen y destino terrenal tras la expulsión del Edén. Asimismo, en el Evangelio según San Marcos se exhorta a la conversión con el anuncio: "El Reino de Dios está cerca; arrepiéntanse y crean en el Evangelio".
