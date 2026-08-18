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Mónica Soto Fregoso sale del TEPJF

Por El Universal

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Mónica Soto Fregoso sale del TEPJF
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      Ciudad de México.- Mónica Soto Fregoso anunció su renuncia como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este lunes 17 de agosto, durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026.

      "He decidido hacer un alto en mi vida profesional y jurisdiccional. He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior. Ello obedece a un compromiso fuerte, un compromiso asumido y –estimo-cumplido con mi patria, con mi Tribunal, pero también con mi familia", dijo en el encuentro.

      La renuncia fue presentada este mismo lunes ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dirigida a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

      "Me permito presentar antes esta instancia, de la manera más atenta y respetuosa, mi renuncia al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo mi último día en el desempeño de mis funciones el 31 de agosto de 2026", dice el oficio.

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      Mónica Soto entró al Tribunal Electoral como magistrada el 20 de octubre de 2016, electa por un cargo de 9 años, ciclo que concluiría en octubre pasado. Luego, con las reformas de la 4T en materia electoral y judicial, su cargo se alargó y podía permanecer en él por otro periodo más, en caso de buscar la reelección en la próxima elección judicial.

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