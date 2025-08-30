logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE BINGO

Fotogalería

TARDE DE BINGO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Morena afirma que la reforma electoral no eliminará a los legisladores plurinominales

Luisa María Alcalde de Morena presenta su opinión sobre la reforma electoral y los legisladores plurinominales en México.

Por El Universal

Agosto 30, 2025 07:16 p.m.
A
Morena afirma que la reforma electoral no eliminará a los legisladores plurinominales

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 30 (EL UNIVERSAL).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que la reforma electoral que presentará el Ejecutivo no planteará la desaparición de las listas de representación proporcional, es decir, a los legisladores plurinominales.

No obstante, expuso que se debe "apostar por un modelo democrático donde se respeten las minorías, pero también donde tengamos una representación más fiel de la población".

"Otro tema que sería bueno abrir a debate, tiene que ver ni más ni menos con los famosos plurinominales y no para intentar, porque jamás lo haríamos, somos el partido que ha luchado por la democratización de este país y eso significa respetar las minorías,", dijo.

Acusó que los espacios plurinominales son otorgados a los políticos de las cúpulas partidistas, para protegerlos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estas listas plurinominales que se han determinado desde las dirigencias de los propios partidos han llevado ya en estos tiempos también a un uso faccioso de las mismas, donde en realidad se utilizan más para proteger a personajes como Ricardo Anaya, como Lilly Téllez, como el propio 'Alito', Marko Cortés, que no obtuvieron ni un voto pero que forman parte de estos listados", comentó.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morena afirma que la reforma electoral no eliminará a los legisladores plurinominales
Morena afirma que la reforma electoral no eliminará a los legisladores plurinominales

Morena afirma que la reforma electoral no eliminará a los legisladores plurinominales

SLP

El Universal

Luisa María Alcalde de Morena presenta su opinión sobre la reforma electoral y los legisladores plurinominales en México.

La SCJN niega registro de obras de IA como derechos de autor en México
La SCJN niega registro de obras de IA como derechos de autor en México

La SCJN niega registro de obras de IA como derechos de autor en México

SLP

EFE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México rechaza registro de obras de Inteligencia Artificial como derechos de autor en el país.

Fiscalía impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr
Fiscalía impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr

Fiscalía impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr

SLP

EFE

Julio César Chávez Jr enfrenta la posibilidad de volver a prisión tras decisión de la Fiscalía mexicana.

Investigación revela detalles sobre Vuelos de la Muerte y desapariciones forzadas en México
Investigación revela detalles sobre Vuelos de la Muerte y desapariciones forzadas en México

Investigación revela detalles sobre Vuelos de la Muerte y desapariciones forzadas en México

SLP

EFE

La mandataria mexicana se une a familiares de desaparecidos políticos en un encuentro histórico